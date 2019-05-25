Молекулы в красном вине могут стать основой новых методов лечения высокого кровяного давления

Учёные обнаружили, что молекулы, содержащиеся в красном вине, вызывают снижение кровяного давления, и этот эффект может привести к разработке новых методов лечения повышенного кровяного давления.

Ресвератрол — соединение, производимое кожурой определённых фруктов для самозащиты от насекомых, бактерий и грибков — наиболее известен благодаря его присутствию в винограде и красном вине. Считается, что он способен бороться сразу с несколькими заболеваниями, включая рак, деменцию и сердечно-сосудистые заболевания.

Однако, несмотря на захватывающие результаты исследований, проводимых на клетках и на животных, учёные до сих пор не смогли эффективно реализовать эти результаты для лечения заболеваний человека.

Новое исследование, опубликованное в журнале Circulation, проливает свет на то, каким образом это соединение может помочь медикам в борьбе с сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона показали, что ресвератрол заставляет кровеносные сосуды мышей расслабляться и снижать кровяное давление, окисляя белок в стенках кровеносных сосудов. Затем они убедились, что ресвератрол работает таким же образом и в клетках гладких мышц кровеносных сосудов человека.

Доктор Джозеф Бургойн, который руководил исследованием, заявил: «Наша работа может заложить основы химической модификации ресвератрола для улучшения его доставки в организм или разработки новых, более сильнодействующих лекарств, которые используют тот же метод. В будущем у нас может появиться совершенно новый класс препаратов для удержания кровяного давления в пределах нормы».

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