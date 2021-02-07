Можно ли похудеть, съедая больше?

В социальных сетях большой популярностью с недавних пор стала пользоваться новая и довольно необычная «обратная» диета. Утверждается, что в дополнение к рекомендуемой суточной норме пищи можно включать еще один полноценный прием пищи, даже весьма калорийной, и при этом сбрасывать вес.

Как известно, большинство диет, нацеленных на похудение, предусматривает уменьшение количества съедаемой пищи, но можно ли избавиться от лишнего веса, потребляя больше калорий?

Не так давно в социальных сетях большой популярностью стала пользоваться новая и довольно необычная диета: пользователи публикуют фотографии, демонстрирующие, как они похудели с помощью продуктов, которым обычно нет места ни в одной традиционной диете для снижения веса.

Увеличьте количество калорий

Обычно любая диета начинается с уменьшения количества употребляемой пищи и увеличения физической нагрузки. Как только человек достигает своей цели и сбрасывает вес, с каждой новой неделей он увеличивает ежедневную норму калорий на 50-100 единиц, что эквивалентно небольшому ломтику хлеба или одному яйцу. Так продолжается около трех месяцев.

По мнению сторонников обратного метода, такой способ похудения неэффективен, поскольку после окончания диеты и возвращения к привычному питанию человек снова набирает вес. В то же время постепенное увеличение количества калорий помогает организму быстрее сжигать жир и продолжать терять вес.

Дополнительный прием пищи

Как утверждают апологеты новой диеты, что в дополнение к рекомендуемой суточной норме пищи можно включать еще один полноценный прием пищи (даже весьма калорийной).

Обратная диета основана на предположении, что такое питание постепенно увеличивает количество гормонов насыщения в организме, одновременно наращивая дополнительные мышцы, потребляющие больше калорий, чем жировые отложения. В результате организм привыкает сжигать большее количество калорий.

Формула похудения

Снижение веса обычно происходит простым способом: человек должен тратить больше калорий, чем их потребляет. Всем нам необходимо определенное количество калорий просто для поддержания работы нашего мозга, сердца и других органов и тканей, и поэтому даже в отсутствие физических упражнений нам нужна энергия. Чем больше наши мышцы, тем больше энергии мы сжигаем во время движения.

Когда же мы сокращаем количество калорий с целью похудения, организм не только использует, то есть сжигает существующие запасы жира, но и расщепляет мышечную ткань для получения энергии. Фактически, четверть веса, теряемого на низкокалорийной диете, приходится на мышцы.

Гормон насыщения

Потеря мышечной массы значит, что количество калорий, необходимых организму, резко снижается. Это приводит к быстрому набору веса после диеты. Кроме того, мозг получает сигналы к повышению уровня гормона грелина, вызывающего чувство голода, и уменьшения количества лептина, отвечающего за чувство насыщения.

Однако обратная диета позволяет преодолеть данные процессы, и по мнению экспертов, постепенное увеличение количества калорий для небольшого набора веса стабилизирует гормоны голода, а в сочетании с программой упражнений, нацеленной на наращивание мышц, баланс жира и мышц в организме будет восстановлен. Как указывает британская газета Daily Mail, таким образом сжигание калорий происходит более эффективно.

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