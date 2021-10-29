Можно ли душ шарко после кесарево

Душ Шарко считается одним из самых эффективных гидротерапевтических методов (терапия с применением воды). Применяется при лечении и в целях профилактики массы хронических недугов. Кроме медицины, душ Шарко широко распространен в косметологической практике, ведь систематические водные процедуры такого типа помогают эффективно справляться с лишним весом и целлюлитом.

Свое название процедура получила в честь ее изобретателя — Жана-Мартена Шарко, известного в свое время невропатолога. И многие пациенты, зная о популярности этой гидротерапии, задаются вопросами, можно ли ходить на сеансы при определенных состояниях организма. Например, после кесарева сечения. Разберемся с тонкостями самой процедуры и ответим на этот вопрос.

Польза душа Шарко и его негативные стороны

Пройдя курс гидротерапии, пациенту стоит ожидать тонизирующий, общеукрепляющий, а также такие положительные эффекты, как:

улучшение работы кровеносной и лимфатической системы, что позволяет внутренним органам насыщаться кислородом и работать более эффективно;

ускорение обмена веществ, и как результат — улучшение выведения из организма шлаков;

в зависимости от используемой температуры, можно повышать или понижать тонус сосудов и скелетной мышечной ткани;

во время сеанса стимулируется работа гипоталамуса и гипофиза, что положительно сказывается на работе ЦНС и эндокринной системы;

после 2-3-х процедур у пациента запускаются стойкие регенеративные процессы, он начинает чувствовать себя более бодрым;

замедление или полную остановку различных воспалительных процессов, протекающих в организме;

устранение болевого синдрома после травм и т.п.

После прохождения полного курса гидротерапии с применением душа Шарко кожа пациента приобретает естественный цвет, исчезают признаки целлюлита, активизируются защитные функции организма. Подробнее обо всех преимуществах процедуры можно узнать на сайте. Стоит лишь отметить, что процедура улучшает питание клеток полезными веществами, а в некоторых случаях даже способствует рассасыванию новообразований.

Можно ли ходить на сеансы душа Шарко после кесарева сечения

Врачи рекомендуют подождать не менее полугода после кесарева сечения перед тем, как начать ходить на водные процедуры. Более того, душ Шарко разрешен только в тех случаях, если после операции не было никаких серьезных осложнений. К примеру, шов не должен быть воспаленным. Но в любом случае, если вы хотите пройти курс этой гидротерапии, вам нужно предварительно проконсультироваться с доктором, затем пройти 1 сеанс и, если все будет в норме, продолжить терапию.

Показания и противопоказания

Обычно процедура назначается при:

целлюлите;

сбоях в работе центральной нервной системы;

заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта;

суставных патологиях;

хронической усталости;

частых стрессах;

избыточной массе тела;

проблемах с обменом веществ;

ослабленном иммунитете;

различных аллергиях.

Также гидротерапия показана при прохождении реабилитации после перенесенных травм и хирургических вмешательств.

Среди противопоказаний к этой гидротерапии:

серьезные заболевания кожных покровов;

месячные;

вынашивание ребенка;

варикоз;

сосудистые заболевания;

субфебрильная температура тела;

злокачественная онкология;

мочекаменная болезнь.

При заболеваниях крови, язвах, гинекологических недугах и повышенном артериальном давлении процедуру проводить также не рекомендуется, но в таких ситуациях все решает врач, оценивая общее состояние пациента.

Как проходит сеанс и где пройти курс

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Сама же процедура проходит по стандартной схеме:

Пациент стоит в 3-5 метрах от оборудования, которое подает воду. Если в процессе человек ощущает дискомфорт или боль, нужно отойти еще дальше. Оборудованием управляет оператор. После включения душевой кафедры на пациента направляется вода под давлением — сначала веером, затем струями, постепенно «обрабатывая» каждую часть тела. Вначале под воздействие струи попадают конечности, затем спина и бока. Поочередно подается горячая и холодная вода. Чтобы организм привык к терапии, в первые процедуры применяют лишь одну струю, а температура воды составляет не ниже 36-и градусов. Спустя несколько сеансов температура снижается до 20-и градусов. Давление струи, при этом, наоборот — повышается. При проведении шотландского душа (одна из разновидностей Шарко) в ходе сеанса температура воды будет меняться несколько раз — вначале примерно на полминуты подается горячая струя, а затем воду переключают на холодную (с 42-х до 15-и градусов). Струи воды направляются оператором оборудования с ног до головы. При этом, никогда не затрагивается сама голова, шейный отдел позвоночника, грудь и половые органы. Оператор работает со струей по часовой стрелке — то есть вначале воздействие оказывают на каждую конечность, после чего переходят к животу.

Эффективность гидротерапии и длительность сеансов

Душ Шарко подразумевает использование струи воды под давлением порядка 2-4-х атмосфер и контрастную температуру. Сеанс проводится в специальном помещении. Если пациент пришел на процедуру впервые, она займет всего несколько минут. Под конец терапии продолжительность каждого сеанса будет составлять порядка 5-10 минут. Рекомендуемая периодичность проведения процедур — с перерывом по 2-3 дня. Каждый день ходить на терапию 100% не стоит, ведь нагрузка на организм будет просто колоссальной.

Общая продолжительность лечебного курса обычно составляет 10-15 процедур. Повторять лечения можно спустя полгода. Нужно понимать, что проводить такие сеансы гидротерапии должен опытный эксперт, который умеет грамотно оценивать состояние пациента и эффективно регулировать давление, температуру и прочие показатели (более того, оператор оборудования должен уметь оказывать первую медицинскую помощь). В противном случае от такой терапии будут лишь негативные последствия.