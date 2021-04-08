Солнцезащитные очки – это востребованный, популярный аксессуар, который выступает важным элементом гардероба для многих девушек. На нашем сайте https://thelennonstore.com/shop/sunglasses/ вы сможете подобрать лучшие предложения и отличные варианты, которые помогут создать гармоничный образ, будут выступать защитой глаз от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Лучшие солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки носят не только летом, но и зимой, они прекратили быть элементом исключительно летнего образа, прекрасно дополняя роскошные, элегантные зимние тренды.

Особая популярность солнцезащитных очков наступили не так давно, пару-тройку десятков лет назад, однако, на данный момент, с каждым сезоном меняются тренды, тенденции набирают новых оборотов, представляют модели – изощренные, разнообразные, эксклюзивные. Чтобы быть в курсе последних новинок, покупать лучшие модели и не выходить из тренда, следите за тем, что модно.

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Какие очки на писке моды и на что стоит обратить внимание?

Оверсайз квадратной формы – крупные предложения, с геометрически пропорциональными формами, где применены цветные линзы – это хит далеко ни одного сезона. Обратите внимание на оптику, выполненную в желтых и розовых тонах. Отдельного внимания заслуживают модели, где оправа и линза выполнены в одном тоне.

Бабочки – это форма не теряет популярности, а в 2021 году она на пике. Обратите внимание, что каждый дизайнер обыгрывает данную форму по-своему, но одно остается неизменным – яркие тона оправы в такой форме, с приподнятым уголком хорошо закрепились в перечне модных трендов.

Тишейды – это темные очки, где оправа выполнена в круглой форме. Они смотрятся интересно и необычно, такую оправу часто используют для моделей для зрения.

Летние очки с небольшими оправами – такие модели на протяжении длительного времени не теряют своей популярности, представлены остроугольными, закругленными вариантами, выполнены в разных цветах, формах.

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