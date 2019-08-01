МФО онлайн: в чем преимущества перед другими финансовыми организациями?

Микрофинансовые организации, работающие в онлайн-режиме все больше набирают популярность среди россиян. Они оставили позади стационарные офисы, а также банковские учреждения. В чем же состоят преимущества МФО онлайн перед другими организациями, и как выбрать надежный сервис, не попав к мошенникам?

МФО онлайн и оффлайн: в чем разница?

Многие неопытные заемщики в поисках финансовой помощи не могут определиться куда лучше обратиться: в онлайн МФО или оффлайн офис, ведь с первого взгляда кажется, что они мало чем между собой отличаются. Тем не менее многие постоянные клиенты все-таки отмечают разницу в пользу онлайн-сервисов, например, представленных на сайте https://loando.ru:

рабочее время. Стационарные микрофинансовые организации, как правило, имеют определенное время работы и не выдают деньги в долг в праздничные и выходные дни. Большим плюсом МФО онлайн является то, что сервисы работают постоянно и могут помочь каждому заемщику получить займ круглосуточно.

время рассмотрения заявки. В стационарном офисе заявку на получение займа можно заполнить непосредственно в офисе компании. Время ее рассмотрения при этом может составлять от нескольких часов до пары дней, что не всегда удобно. В онлайн МФО время рассмотрения заявки гораздо меньше и составляет 5-10 минут.

варианты получения денег в долг. Денежные средства в стационарном офисе можно получить только наличными. В онлайн МФО заемщику предлагают множество способов получения денежных средств: например, на банковскую карту, счет, электронный кошелек или наличными.

Банк или МФО онлайн – что выбрать?

Микрофинансовые организации, работающие в режиме онлайн, отличные помощники в сложной финансовой ситуации даже в сравнении с банками.

Так, например, в банковском учреждении заемщику необходимо предоставить огромное количество документов: справку с места работы, ИНН и СНИЛС, загранпаспорт и даже военный билет в случае, если заемщик является мужчиной призывного возраста. Также, помимо этого, необходимо предоставить залоговое имущество или поручителей.

В случае с МФО заемщику нет необходимости предоставлять залог или поручителей, а также тратить время на сбор всех необходимых документов. Все, что нужно для получения займа онлайн здесь – паспорт и регистрация на территории России, номер мобильного телефона, а также действующий адрес электронной почты.

Проверка заемщика в банковском учреждении проводится тщательно и вручную сотрудниками. Именно поэтому ответ на заявку там можно ждать больше недели – банк должен удостовериться, что перед ним надежный заемщик. МФО же, как уже говорилось ранее, проверяет своих заемщиков с помощью скоринговой программы довольно быстро, и выдает необходимую сумму денег в долг.

Также стоит отметить, что банковские учреждения часто отказывают своим заемщикам, особенно, пенсионерам или студентам, заемщикам с открытыми просрочками. МФО, наоборот, лояльно относиться к своим клиентам, поэтому здесь могут получить займ мамы в декретном отпуске, клиенты с плохим состоянием кредитной истории и даже безработные. Мало того, именно с помощью МФО можно с легкостью исправить как свою кредитную историю, так и свой кредитный рейтинг в лучшую сторону: многие сервисы предлагают специальную программу, после участия в которой будет намного легче получить заемщику крупный кредит в банке или даже ипотеку.

Существуют ли недостатки в онлайн МФО?

Само собой, такой вид микрофинансовых организаций, несмотря на множество плюсов, имеет и недостатки.

Первый, например, это размер процентной ставки, который сегодня не может превышать 1% в день в связи с нововведениями в законодательстве, а также размер кредитного обязательства – зачастую, в МФО онлайн нельзя взять более 100 тысяч рублей. Время кредитования также довольно небольшое и чаще всего составляет 15-50 дней.

Именно поэтому при выборе онлайн МФО стоит обращать внимание только на те сервисы, которые предоставляют займы без процентов, а также предлагают постоянным клиентам стать участниками бонусных программ или акций. Таким образом заемщик сможет сэкономить денежные средства и получить только выгоду и удовольствие от пользования займом онлайн. Подобных микрофинансовых организаций довольно много, а выбрать наиболее подходящую легко с помощью сайта-агрегатора.