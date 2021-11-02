Методика повышения интереса к аккаунту Инстаграмма

Современные социальные сети уже давно перестали быть только местом для общения, теперь здесь можно заработать или сделать первые шаги на пути к славе и признанию. А лучшим примером в качестве стартовой площадки для развития в медийном пространстве является Инстаграм. Уже сейчас можно перечислить не менее десятка блогеров, которые не просто монетизировали свои страницы, а смогли стать ведущими, шоуменами, исполнителями, иными словами смогли достичь популярности не только в рамках сети.

И для нового поколения блогеров эти люди являются примером. Конечно, сравнивать условия, в которых начинали свой путь к славе уже признанные звезды Инстаграм с теми испытаниями, что придётся преодолеть сегодня, никак нельзя. Конкуренция сейчас намного выше, а рядовые пользователи сети, которые и являются зрителями и подписчиками блогеров, наверное, уже видели всё и удивить их не так просто.

Эффективное продвижение в Инстаграм

Но достичь успеха все же вполне реально, только для это потребуется вложить и деньги, и много времени, и сил в развитие страницы. В самое главное, использовать разные способы продвижения, в том числе и накрутку.

Накрутка сама по себе явление не новое, но она, как и всё в виртуальном пространстве, меняется и становится всё более качественной. Если раньше накрутка подписчиков Инстаграм осуществлялась главным образом с использованием ботов, к тому же не самого лучшего качества, то теперь лучшим выбором станет накрутка реальных пользователей.

Чем накрутка рефералов выигрывает по сравнению с ботами

Самое важное отличие и преимущество – это, конечно, использование страниц реальных пользователей для осуществления накрутки. Это обстоятельство полностью меняет качество услуги и переводит его на новый уровень:

накрутка Инстаграм полностью безопасная – алгоритмы социальной сети не видят в этом методе продвижения угрозы для данного аккаунта и других пользователей;



страна регистрации рефералов – блогер может выбрать рефералов из определённых стран и даже регионов. Это очень важно так как, например, подписчики из Индии у блогера, работающего на аудиторию тинэйджеров из России, выглядят странно и даже подозрительно;



оптимальная скорость накрутки Инстаграм – новые подписчики будут приходить на ваш аккаунт с определённой скоростью. Это значит, что в один момент 5000 новых читателей у вас не появится. Это обстоятельство делает покупку подписчиков и активности полностью безопасной.



Покупка активности эффективный, но, к счастью, не единственный вариант продвижения Инстаграм. Более того, это скорее часть методики, направленной на привлечение реальных подписчиков.

Методика повышения интереса к аккаунту

Существует несколько методов продвижения Инстаграм, они эффективны и сами по себе, но если использовать их в комплекте, пользы будет в разы больше. Но в первую очередь стоит познакомиться с каждым способом продвижения:

создание уникального контента Инстаграм – самый очевидный способ привлечения зрителей. Если хотите получить много подписчиков и высокий уровень активности, не бойтесь шокировать публику. Это просто и быстро, но если слава скандального блогера вас не устраивает, придётся придумать интересную и насколько это возможно в современном информационном поле уникальную тематику. Отличный вариант – взять в качестве основы давно известную тему и преподнести её по-новому;



сотрудничество с другими блогерами Инстаграм – это может быть как явная реклама, так и просто обсуждение деятельности других блогеров. Скорее всего, это создаст информационную волну, возможна конфликтная ситуация, но обе стороны конфликта в любом случае получат свою порцию внимания;



диалог со всей аудиторией – постоянно общайтесь со своими подписчиками, они должны всегда помнить, что вы – живой человек, всегда готовый к диалогу;



конкурсы, акции, подарки и тому подобное – быть подписанным на вас должно быть не просто интересно, но ещё и выгодно. Если проводить розыгрыш «Айфон» последней модели вы не можете, то, по крайней мере, конфеты, игрушки или косметику точно можно.



Как уже было сказано, каждая методика может быть эффективной и самостоятельной. Но вместе с накруткой подписчиков в Инстаграм становится ещё полезнее. Создание ажиотажа, пусть и искусственного точно привлечет внимание общественности к блогу.

Сочетать можно как один из предложенных вариантов и накрутку активности, так и все. Правда, это не значит, что покупать подписчиков, начинать конфликты с другими блогерами и разыгрывать призы нужно в один день. Вам придётся создать план по накрутке, который будет включать в себя переведённые в статье пункты или, возможно, вы захотите использовать что-то свое. Между разными рекламными компаниями должно пройти время, а вот накрутка может осуществляться в качестве подготовки к каждому рекламному блоку.