Мелкая бытовая техника: на кухне и в доме

Разнообразные электронные и электрические помощники окружают нас во всём доме. Мы так привыкли к ним, что и представить себе не можем, как можно обойтись без этой удобной и функциональной техники. И речь идёт не только о крупной бытовой технике вроде автоматических стиральных машин и двухметровых холодильников, но и о небольших устройствах, свободно размещающихся на обычном столе.

Виды мелкой бытовой техники

Всё многообразие мелкой бытовой техники можно разделить на группы по месту и цели их использования:

кухонная техника: блендер, ручной миксер, электромясорубка и прочее;

для дома: пароочиститель и прочие устройства, предназначенные для ухода за вещами и уборки;

оборудование для красоты и здоровья: массажёры, аппараты для домашнего физиолечения, эпиляторы, маникюрные наборы и им подобные приборы.

У каждой современной хозяйки, не желающей отставать от актуальных трендов, имеется целый арсенал всяких принадлежностей. Грамотно используя их, хозяйка имеет возможность существенно облегчить домашний труд, добавить толику творчества, сделать его увлекательным. И не нужно говорить, что женщина и техника несовместимы — каждая из нас может освоить любой прибор и грамотно использовать его в домашних хлопотах. Особенно — на кухне.

Приведём пример.

Соковыжималки — незаменимая техника для садоводов-любителей. Хорошая шнековая или центробежная соковыжималка поможет без особого труда справиться с урожаем яблок, груш, томатов и тыквы, получив прекрасный домашний сок, с которым не сравнится аналогичная продукция из магазина.

На изучение этого прибора придётся потратить пару часов, зато результат от его использования будет фантастическим.

Мелкая бытовая техника на кухне

Кухня — место, где хозяйка создаёт свои кулинарные шедевры на радость всей семье. Когда-то для этого обходились одной только электрической или газовой плитой с духовкой, так что возможности для реализации кулинарных задумок и готовки были ограниченными.

Теперь практически на каждой кухне можно (кроме плиты — настоящего смыслового центра) встретить:

микроволновки и многофункциональные духовые шкафы;

электрические чайники и кофеварки;

тостеры;

кухонные комбайны;

миксеры и блендеры;

мультиварки.

Эти приборы есть у каждой хозяйки. Несколько менее распространены немного специфичные приборы, функции которых могут выполнять (наряду с другими) более продвинутые устройства. Для получения выпечки можно использовать духовой шкаф, а на хлебопечке сэкономить. Да и некоторые модели духовок укомплектованы таким себе неплохим грилем.

Устройства мелкой бытовой техники на кухне позволяют приготовить полноценные завтраки и обеды с минимальным затратами времени, которого всегда не хватает.