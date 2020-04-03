Межпозвоночные грыжи в шейном отделе: группы риска, симптомы

Межпозвоночные грыжи шейного отдела – распространенное заболевание, способное существенно ухудшить качество жизни. Патология представляет собой запущенную форму дегенерации сегментов позвоночника. Происходит осложнение из-за смещения пульпозного ядра. Последнее выходит за анатомические границы. Отсутствие своевременного правильного лечения чревато потерей двигательной активности.

Распространенность, группы риска

Ранее патология встречалась преимущественно у пожилых людей. Сегодня ее диагностируют у пациентов в возрасте от 22 до 55 лет. Она считается наиболее распространенной среди деформаций позвоночника. В 52% случаев грыжи в шейном отделе встречаются у мужчин, в 48% – у женщин.

Заболевание опасно и у 20% пациентов сопровождается сложными формами вертеброневрологических расстройств. Они зачастую вызывают инвалидность. Часто болевой синдром принимает хроническую форму. Больные вынуждены постоянно принимать обезболивающие препараты сильного действия, жить в стрессе и эмоциональном напряжении. Больше всего подвержены патологии лица с системными заболеваниями, избыточным весом, сахарным диабетом. Встречаются проблемы у работников офисов, профессиональных спортсменов, преподавателей, швей, станочников.

Симптомы, диагностика, лечение

Перейдя по ссылке https://vertebrolog.kiev.ua/gryzha_pozvonochnika/sheynogo_otdela.php о межпозвоночных грыжах в шейном отделе можно почитать более детально. Подозрение на развитие этой патологии появляется при:

острой боли в шее, не проходящей в течение продолжительного периода;

ощущении напряжения, хрусте при повороте головы;

беспричинном головокружении, головной боли в затылке;

эффекте онемения, покалывания, бегания мурашек, судорогах верхних конечностей;

невозможности поднятия рук;

онемении половины лица, заложенности ушей, охриплости голос;

ощущении инородного тела в горле;

нарушении координации движений;

бессоннице, ухудшении памяти, перепадах настроения;

постоянных скачках давления.

Наиболее распространенный метод диагностики – компьютерная томография. Она назначается после сбора анамнеза. Лечение медикаментами, массажем, ЛФК проводится с целью блокирования неприятных симптомов. В ряде случаев показаны кинезитерапия, коррекция, ударно-волновая терапия. В запущенных ситуациях не обойтись без оперативного вмешательства.