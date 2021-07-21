Медицинские кровати Vermeiren – качественная бельгийская мебель для лечения и реабилитации
Для грамотной организации быта, обеспечения скорейшего восстановления и сохранения здоровья людей с ограниченной подвижностью жизненно важна правильная мебель. Специальные медицинские кровати играют ключевую роль в ежедневном лечении и реабилитации многих групп лиц:
- пожилых людей;
- лежачих или полулежачих больных;
- пациентов в острых состояниях или с тяжелыми хроническими недугами и т.д.
Такая мебель непременно должна обладать высочайшим качеством, надежностью и безотказностью конструкции, максимальными гигиеничностью и функциональностью. От того, насколько полно кровать будет соответствовать потребностям своего обладателя, во многом зависит его самочувствие, физическое и психологическое состояние и, в конечном итоге, перспектива выздоровления.
К выбору медицинских кроватей сотрудники медицинских учреждений и близкие пациентов подходят очень серьезно. Одним из наиболее популярных, известных и востребованных брендов товаров данной группы являются кровати vermeiren.
Медицинские кровати vermeiren
Vermeiren – это бельгийская марка товаров для реабилитации больных с нарушениями подвижности, облегчающая быт самих пациентов и ухаживающих за ними людей. В ассортименте бренда – множество моделей кроватей на все случаи:
- предметы нескольких стандартных габаритов для взрослых людей и подростков;
- мебель с механическим движением секций или электроприводами;
- изделия с каркасами из легкого и прочного металла либо долговечной и экологичной древесины;
- кровати с различными дополнительными функциональными элементами – бортиками против падения, петлями для подтягивания больных, пультами для регуляции наклона головной, промежуточной и ножной секций. Большинство моделей снабжаются подъемным механизмом, позволяющим регулировать высоту расположения лежащего больного над полом, и колесиками с индивидуальными тормозами у каждого.
Ко всем кроватям Vermeiren прилагается специальный противопролежневый матрац, закрепляемый в специальных зажимах по бокам мебели. Ложе предметов выполняется из переплетения металлических реек, что обеспечивает гигиеничность изделий, их малый вес, простоту в уходе, отличную вентиляцию матраса больного.
К достоинствам кроватей Vermeiren относят:
- тщательный выбор материалов: каркас создается из стойких к коррозии, прочных, хорошо окрашенных металлических реек. Поручни же и ограждения, соприкасающиеся с телом пациента, – только из приятного и теплого на ощупь натурального бука;
- большой выбор стандартных размеров, возможность использования самыми разными пациентами (из вес может достигать 140 кг);
- нейтральный, универсальный, но при этом приятный, стильный и современный дизайн. Медицинские кровати Vermeiren отлично вписываются в любое оформление комнаты или больничной палаты.
Комментарии закрыты.