Массив из дуба и паркет: в чем преимущества материала

Напольное покрытие играет большую роль при оформлении интерьера. Оно может не сразу бросаться в глаза, но служит своеобразным фоном для всего остального. Именно поэтому к его выбору следует относиться предельно серьезно. Стоит отметить, что напольное покрытие должно не только быть эстетически привлекательным, но и отличаться практичность, выполнять возложенные на него функции.

Какие напольные покрытия предлагаются

Одним из самых популярных вариантов считаются паркет или массив. Массив из дуба зарекомендовал себя с положительной стороны. Данный материал отличается солидностью, имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики. Если вас интересует выгодная покупка данных материалов, обращайтесь Світ Паркету. Этот магазин предлагает широкий ассортимент продукции. Вы сможете подобрать материал, который будет вас устраивать как по дизайнерскому решению, так и по цене.

Паркет как напольное покрытие пользуется большой популярностью. Паркетная доска имеет большое количество преимуществ, и это без учета непревзойденного внешнего вида. Материал прослужит продолжительное время. Массивная доска для пола станет выгодным вложением денег.

Преимущества паркетной доски

Теплоемкость. Паркетная доска обладает свойством, которое позволяет не пропускать холод, долго сохранять тепло. С таким покрытием даже не понадобится система теплых полов.

Звуконепроницаемость. Данным качеством паркет обладает из-за своей многослойной структуры. Конечно, со временем материал может начать скрипеть. Это может быть связано с климатическими изменениями в помещении или нарушением технологии монтажа.

Паркет не нужно слишком часто мыть, так как он обладает пылеотталкивающими свойствами.

Сам материал довольно чувствителен к механическим повреждениям, но его вполне можно покрыть специальным веществом, которое делает его стойким, продлевает срок эксплуатации.

Всегда есть возможность отремонтировать ту или иную часть паркета.

Материал отлично подходит абсолютно для всех помещений. Исключением становятся только санузлы и кухня, так как там высокая концентрация влаги, которая вредна для паркета.

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