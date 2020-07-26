Ученый: Люди вскоре перестанут заниматься ceкcoм для рождения детей

Профессор Карл Джерасси из Университета Стэнфорда заявил, что через 30 лет человечество радикально изменит подход к деторождению.

Как пишет National Geographic, он считает, что к 2050 году люди будут заниматься ceкcoм только для удовольствия. Дети будут рождаться путем искусственного оплодотворения.

По мнению специалиста, люди будут замораживать свой биоматериал и после зачатия ребенка делать стерилизацию. Благодаря этому они смогут не беспокоиться о подходящем возрасте для рождения детей и заниматься карьерой.

При этом, считает Джерасси, не будет никаких абортов, поскольку оплодотворение будет происходить только по желанию будущих родителей.

Добавим, Джерасси был создателем opaльныx контрацептивов.

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