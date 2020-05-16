Лучший велосипед на все случаи жизни

Не для кого не секрет, что каждый вариант велосипеда разрабатывается под определенные нужды с учетом тех трасс, по которым в основном будут проходить заезды. Естественно, не каждый может себе позволить такую роскошь, но при этом хочется кататься и по городу и по более нестандартной местности. Именно в такие моменты на помощь приходят гибридные байки, которые готовы предложить немного от всех вариантов в идеальном балансе.

В данный момент гибридные велосипеды это идеальное решение, которое не обязывает кататься только в определенных условиях. Как итог, вы сможете почувствовать, что байк прекрасно чувствует себя как на лесных тропках, так и в городских условиях – никакой потери эргономики, управляемости и других важных параметров. Благодаря характеристикам сразу нескольких моделей в одной вы сможете прокладывать маршрут именно так, как желаете.

Здесь, если хорошо приглядеться, сочетаются в основном черты привычного всем горного велосипеда и шоссейников. Если же говорить более конкретно, то здесь более широкие покрышки для отличного сцепления, легкая рама для улучшения аэродинамики, а также большой диапазон скоростей и вилка с амортизацией. Впрочем, это далеко не все плюсы, которые сможет предложить нам данная модель.

Естественно, если вы хотите получить максимум от такой покупки, то экономить слишком не стоит – в дальнейшем это может выйти постоянной заменой комплектующих, модернизацией или вообще покупкой нового велосипеда. Подобная трата средств будет для вас не самым радостным событием, поэтому лучше сразу вложиться в качественный байк. Например, неплохим решением могут стать велосипеды от той же Orbea или же Merida.

Почему они? Хотя бы потому, что при адекватной цене вы сможете найти уникальную раму в комбинации с комплектующими от тех же Шимано и Кенда, что можно считать отличным уровнем. Гарантированно такие запчасти с фирменной рамой будут служить очень долго не вызывая никаких вопросов.

Что же до того, где их лучше покупать, то тут решение крайне нестандартное – через интернет-магазины. Это прекрасная возможность заказывать отличные байки прямо из дому и подбирать их с учетом всех нюансов. Если же вам нужны конкретно велосипеды со скидкой в Киеве, то порадовать в этом плане может сайт Велого. Здесь каждый найдет широкий ассортимент байков, уж не говоря об отличных ценах и не менее отличном качестве обслуживания.