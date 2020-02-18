Лучшие современные схемы лечения гепатита

Гепатит С – инфекционная болезнь, которая поражает печень и повышает риск развития цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы. С 2013 года американские компании занялись производством противовирусных препаратов прямого действия, которые проявили 98% эффективности в отношении хронического гепатита С. Это сделало возможным излечение для больных с тяжелой инфекцией. Существенным недостатком была высокая стоимость лекарств.

Важно! Индийские заводы-производители первыми получили лицензию на изготовление дженериков – средств с аналогичным составом и доступной ценой.

Препараты на основе софосбувира, даклатасвира, велпатасвира, ледипасвира рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для лечения инфицированных людей. Подробное описание схем лечения, разработанных в зависимости от генотипа вируса гепатита С, можно узнать по ссылке – https://gepa-net.com/sxemy-lecheniya.html.

Самая эффективная схема

Подбор протокола терапии осуществляет врач-гепатолог или инфекционист индивидуально для каждого пациента. Нет универсальной схемы, которая подойдет каждому. Требуется комплексное обследование и учет таких факторов:

возраста;

половой принадлежности;

образа жизни;

степени поражения печени;

концентрации вируса в плазме крови;

наличия осложнений: цирроз, фиброз;

индивидуальных особенностей организма;

сопутствующих хронических и вирусных заболеваний, включая вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);

наличия вредных привычек, источника стресса.

Успешность терапии отслеживают в динамике. При любых изменениях схему лечения корректируют. Врач может изменить дозу, сам препарат, кратность и продолжительность использования. Тяжелые состояния и осложнения требуют дополнительного назначения Рибавирина и различных групп медикаментов.

Важно! Особое внимание уделяют генотипу вируса С. Наибольшую сложность представляло лечение 4 генотипа, который распространен преимущественно в странах Азии и Африки. Однако благодаря современным лекарствам и это стало возможным.

Описанные лекарства нельзя использовать для самолечения. Отсутствие терапевтического эффекта приведет к прогрессированию болезни и осложнениям, которые несут угрозу жизни пациента.

Преимущества современных медикаментов

Противовирусные препараты прямого действия (ПППД) – высокоэффективны и удобны в использовании. В отличие от Интерферона и его производных, гораздо лучше переносятся пациентами и реже вызывают нежелательные побочные реакции. Средняя продолжительность приема – 3 месяца, в запущенных случаях – полгода.

С тех пор как ПППД стали широко доступны сотни тысяч людей получили надежду на излечение. Своевременные методы терапии повышает шансы на успешное выздоровление, долгую и качественную жизнь. Прогноз для людей без тяжелых сопутствующих нарушений благоприятен. Даже пациенты с ВИЧ могут значительно улучшить состояние своего здоровья и предотвратить дальнейшее поражение внутренних органов.

Где приобрести лекарства?

Средства для лечения гепатита С можно приобрести на сайте поставщика GepaNet. Это проверенная компания, которая сотрудничает с производителями напрямую и доставляет медикаменты по доступной цене. При транспортировке соблюдаю условия хранения, есть соответствующие сертификаты качества. На сайте можно получить бесплатную консультацию по подбору средства, его дозировке и длительности использования. Это не отменяет необходимо предварительной консультации с лечащим врачом.