Лучшие христианские художественные книги Франсин Риверс, Анджелы Хант и Кристины Рой

Художественная литература – это настоящее наслаждение для большинства читателей. С их помощью мы можем отдохнуть от обыденных дел и окунуться в приятное путешествие вместе с главными героями книги. Мы собрали для вас лучшие христианские художественные книги https://www.visson.net/category/magazin/hudozhestvennaya-literatura от 3-х замечательных писательниц, чьи книги пользуются невероятной популярностью – это Франсин Риверс, Анджела Хант и Кристина Рой. Немного расскажем об этих писательницах и обязательно отметим их самые популярные книги. Не забудем упомянуть и о новинках, которые только появляются на прилавках магазинов христианской литературы в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России и мира.

Франсин Риверс: биография писательницы и ее лучшие книги

Франсин не зря называют самим ярким и оригинальным автором современной художественной литературы. На ее счету множество светских и христианских романов, которые с упоением читают люди во всем мире.

Писательница родилась в США в 1947 году в семье медсестры и полицейского. Она поступила в университет на специальность «журналистика» и успешно ее окончила. После получения университетского диплома Франсин начала работать в газете, для которой писала статьи. Ее стремительная писательская карьера началась с того, как ей дали почитать несколько книг с романтическими историями. Они настолько понравились девушке, что она решила попробовать свои силы и написать роман в таком же стиле. Удалось ли ей это? Не то слово! Ее романы стали покупать и печатать издательства, а количество читателей стремительно росло. Ей удалось продать более 3 миллионов экземпляров светских романов!

Но после переезда в новый дом взгляды писательницы изменились. Она стала посещать церковь и сменила свой взгляд на светскую литературу. Сделав короткий перерыв в творчестве, Франсин снова приступила к работе, но уже в качестве автора христианских романов. И ей удалось! Христианские книги Франсин Риверс https://www.visson.net/author/fransin-rivers обрели невероятный успех среди читателей! Сейчас писательница живет в Северной Калифорнии вместе со своей семьей и продолжает свою творческую деятельность.

Рекомендуем вам увлекательные романы от Франсин Риверс:

«Подлинный шедевр»;

«Мост в Хейвен»;

«Любовь искупительная»;

«Алая нить»;

«Звуки Шофара».

Анджела Хант: новинки и бестселлеры

Анджела Хант не уступает по популярности предыдущей писательнице. Она также родом из США, и на ее счету тоже немало увлекательных христианских романов. Анджела родилась в 1957 году, а после успешного окончания школы, а затем и университета, стала учительницей. Вскоре началась и писательская карьера Анджелы. В 1988 году ей удалось выпустить свою первую рукопись. С того времени писательница получила множество наград за свои книги. Было продано более 5 миллионов экземпляров ее книг по всему миру, только представьте себе эту цифру!

В 2015 году Анджела Хант успешно защитила докторскую диссертацию по теологии. Сейчас писательница живет во Флориде, США, вместе со своим супругом.

Обратите внимание на книги Хант, которые уже успели полюбиться читателям:

«Эсфирь»;

«Жена Иуды»;

«Далида»;

«Жемчужина»;

«Вирсавия»;

«Золотой крест».

Рекомендуем к прочтению и новинку писательницы – роман «Царица Иерусалима». Он был издан в 2021 году и вошел в серию книг писательницы «Годы молчания».

Кристина Рой и ее вклад в христианскую литературу

В отличие от предыдущих писательниц, Кристина Рой https://www.visson.net/author/kristina-roi не американка, она родом из Словакии. Она родилась в семье пастора, а в 1892 году написала свой первый рассказ. В 1911 году Кристина основала небольшой госпиталь, а позже – дом для детей сирот и приют для престарелых.

Параллельно со своей общественной деятельностью, Кристина писала рассказы, трактаты и тексты христианских песен. Среди самых известных произведений писательницы:

«Жизнь начинается»;

«Пробуждение»;

«Вновь обретенный рай»;

«В стране солнца»;

«Счастье».

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