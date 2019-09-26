Лифтинг лица в домашних условиях: лучшие маски, аппаратная косметология

Лифтинг лица в домашних условиях — отличная альтернатива небезопасным пластическим операциям и дорогостоящим косметологическим процедурам в салонах красоты. При правильном подходе можно добиться хорошего эстетического результата и продлить молодость кожи. Чтобы разглаживание морщин и подтягивающий эффект были более выражены, необходимо действовать комплексно: делать маски, массаж с лифтинговым эффектом, использовать косметологические приборы.

Ознакомиться с ТОП-5 лучших лифтинг масок для лица в домашних условиях с быстрым эффектом после 50 лет, а также с другими эффективными методами можно на странице Plastichno.

ЛУЧШИЕ ЛИФТИНГОВЫЕ МАСКИ

В продаже можно найти огромное количество уже готовых косметических средств с лифтинговым эффектом. Рассмотрим средства разной ценовой категории.

Масс маркет

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Ниже представлены популярные продукты:

  1. Тканевая маска Q10 Power от Nivea. Маска увлажняет и насыщает кожу полезными веществами для повышения упругости и борьбы с неглубокими морщинками. В составе присутствует антиоксидант Q10, который в сочетании с креатином, способствует синтезу коллагена, предотвращает преждевременное старение. Маску рекомендуется использовать дважды в неделю. Примерная цена — 100 руб. за 28 г (одноразовая упаковка).
  2. Тканевая маска «Желтковая» от Fito Косметик Народные рецепты. Средство разглаживает рельеф кожного покрова, обладает подтягивающим эффектом. В составе имеется яичный лецитин, который снижает выраженность морщин, стимулирует выработку коллагена, делает овал лица более четким. Также средство содержит миндальное масло, интенсивно питающее эпидермис, и гречишный мед — повышает тонус кожи. Использовать маску рекомендуется регулярно. Примерная стоимость за одноразовую упаковку (25 мл) — 80 руб.

Мидл-маркет

Особую популярность набрали такие средства:

  1. Моделирующая лифтинг-маска от Ninelle. Содержит гиалуроновую кислоту, которая обеспечивает глубокое увлажнение, предотвращает испарение ценной влаги с кожного покрова, устраняет сухость и шелушения. В составе также имеются керамиды, которые способствуют активной регенерации и подтяжке лица. Эта маска лифтинг для лица в домашних условиях предназначена для женщин после 40 лет. Средняя стоимость за одноразовую упаковку (12 г) — 300 руб.
  2. Угольная маска от L’biotica. Использовать эту маску рекомендуется при первых признаках старения. Уголь в составе косметического средства поглощает загрязнения и избавляет от черных точек. Также маска отшелушивает ороговевшие частички эпидермиса, глубоко питает, успокаивает раздражения способствует подтяжке лица. Применять 1-2 р. в неделю. Стоит примерно 350 руб. за 23 мл.

Селективная лифтинговая косметика

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Подтягивающая маска Declare Immediate Effect. Содержит экстракты икры, морских водорослей. Средство защищает кожу от негативного воздействия окружающих факторов, провоцирующих преждевременное старение, деликатно ухаживает и дарит приятное ощущение свежести. Через 15 минут после нанесения маска поглощается эпидермисом, поэтому не требует смывания. Рекомендуется использовать 2 р. в неделю. Примерная стоимость — 2500 руб. за 75 мл.

Антивозрастная маска Estee Lauder Re-Nutriv с подтягивающим эффектом. Средство делает кожу заметно моложе, подтягивает овал, дарит красивое сияние, оздоравливает цвет лица. Маска моментально питает кожу полезными веществами и наполняет влагой. После применения остается глубокой увлажненности. Комплекс уникальных лифтинговых компонентов способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона. Эту лифтинг маску для лица с быстрым эффектом применять в домашних условиях рекомендуется 2-3 р. в неделю. Средняя цена за 75 мл — 7000 руб.

АППАРАТНАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА ДОМА

Давайте рассмотрим, какие есть аппаратные методы для домашнего использования.

Микротоки Sapphire Skin Tone 3в1

Это портативный прибор предназначен для проведения лифтинга в домашних условиях на следующих зонах: скулы и подбородок, шея, глаза, лоб, декольте. Косметологический эффект достигается путем воздействия на кожу электрических импульсов.

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Ток низкой частоты преобразуется в тепловую энергию, нагревающую эпидермис до 42 до 50ºС. Воздействие тепла способствует локальному сокращению мышечной ткани, при котором происходит:

  • активизация метаболизма, регенерации и синтеза коллагена;
  • ускорение лимфотока и кровотока;
  • укрепление сосудистых стенок.

Все это запускает процесс омоложения на клеточном уровне. При регулярном применении кожа становится гладкой и подтянутой, исчезают темные круги, мешки под глазами, приостанавливается процесс старения. Благодаря этому лифтинг лица в домашних условиях при помощи этого прибора имеет исключительно положительные отзывы.

Устройство имеет несколько режимов:

  1. Первый обеспечивает микромассаж. Он снимает мышечный спазм, насыщает ткани кислородом.
  2. Второй действует более интенсивно. Он корректирует овал лица, разглаживает морщины.
  3. Третий борется с выраженными возрастными изменениями, разглаживает носогубную складку, морщины на шее, декольте.

Использовать рекомендуется через день в течение 10 минут. Средняя цена прибора — 6500 руб.

Ультразвуковой аппарат T-11 от Alvi Prague

Этот прибор обеспечивает эффективный лифтинг массаж для лица в домашних условиях, эффект от использования быстрый и заметен даже на возрастной коже (после 50 лет). Устройство генерирует высокочастотные ультразвуковые импульсы. При воздействии на эпидермис они обеспечивают вибрацию глубинных слоев кожного покрова, вплоть до дермы.

Photo copyright: pixabay.com

Ультразвук служит катализатором для синтеза коллагена. Он стимулирует биохимические процессы в тканях, открывает поры, улучшает эластичность кожи, способствует устранению отеков за счет нормализации оттока лимфы. Такое воздействие создает оптимальные условия для глубокого проникновения действующих компонентов косметики, поэтому прибор используют совместно с лифтинговыми средствами. При регулярном применении постепенно разглаживаются морщинки, а кожа обретает здоровый, свежий и подтянутый вид.

Примерная стоимость аппарата составляет порядка 25000 руб. Его можно использовать и в профессиональных целях. В продаже также имеются более дешевые устройства, перед покупкой обращайте внимание на технические характеристики и выбирайте устройства, в которых мощность не меньше 18 Вт, иначе косметологический эффект будет недостаточно выражен.

Правильный уход в домашних условиях поможет продлить молодость кожи, улучшит его состояние. Также не забывайте, что ежедневно нужно очищать лицо сутра и вечером, ведь это одно из самых важных правил красоты кожного покрова.

Материалы взяты с Plastichno.com