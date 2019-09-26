Лифтинг лица в домашних условиях — отличная альтернатива небезопасным пластическим операциям и дорогостоящим косметологическим процедурам в салонах красоты. При правильном подходе можно добиться хорошего эстетического результата и продлить молодость кожи. Чтобы разглаживание морщин и подтягивающий эффект были более выражены, необходимо действовать комплексно: делать маски, массаж с лифтинговым эффектом, использовать косметологические приборы.

Ознакомиться с ТОП-5 лучших лифтинг масок для лица в домашних условиях с быстрым эффектом после 50 лет, а также с другими эффективными методами можно на странице Plastichno.

ЛУЧШИЕ ЛИФТИНГОВЫЕ МАСКИ

В продаже можно найти огромное количество уже готовых косметических средств с лифтинговым эффектом. Рассмотрим средства разной ценовой категории.

Масс маркет

Ниже представлены популярные продукты:

Тканевая маска Q10 Power от Nivea. Маска увлажняет и насыщает кожу полезными веществами для повышения упругости и борьбы с неглубокими морщинками. В составе присутствует антиоксидант Q10, который в сочетании с креатином, способствует синтезу коллагена, предотвращает преждевременное старение. Маску рекомендуется использовать дважды в неделю. Примерная цена — 100 руб. за 28 г (одноразовая упаковка). Тканевая маска «Желтковая» от Fito Косметик Народные рецепты. Средство разглаживает рельеф кожного покрова, обладает подтягивающим эффектом. В составе имеется яичный лецитин, который снижает выраженность морщин, стимулирует выработку коллагена, делает овал лица более четким. Также средство содержит миндальное масло, интенсивно питающее эпидермис, и гречишный мед — повышает тонус кожи. Использовать маску рекомендуется регулярно. Примерная стоимость за одноразовую упаковку (25 мл) — 80 руб.

Мидл-маркет

Особую популярность набрали такие средства:

Моделирующая лифтинг-маска от Ninelle. Содержит гиалуроновую кислоту, которая обеспечивает глубокое увлажнение, предотвращает испарение ценной влаги с кожного покрова, устраняет сухость и шелушения. В составе также имеются керамиды, которые способствуют активной регенерации и подтяжке лица. Эта маска лифтинг для лица в домашних условиях предназначена для женщин после 40 лет. Средняя стоимость за одноразовую упаковку (12 г) — 300 руб. Угольная маска от L’biotica. Использовать эту маску рекомендуется при первых признаках старения. Уголь в составе косметического средства поглощает загрязнения и избавляет от черных точек. Также маска отшелушивает ороговевшие частички эпидермиса, глубоко питает, успокаивает раздражения способствует подтяжке лица. Применять 1-2 р. в неделю. Стоит примерно 350 руб. за 23 мл.

Селективная лифтинговая косметика

Подтягивающая маска Declare Immediate Effect. Содержит экстракты икры, морских водорослей. Средство защищает кожу от негативного воздействия окружающих факторов, провоцирующих преждевременное старение, деликатно ухаживает и дарит приятное ощущение свежести. Через 15 минут после нанесения маска поглощается эпидермисом, поэтому не требует смывания. Рекомендуется использовать 2 р. в неделю. Примерная стоимость — 2500 руб. за 75 мл.

Антивозрастная маска Estee Lauder Re-Nutriv с подтягивающим эффектом. Средство делает кожу заметно моложе, подтягивает овал, дарит красивое сияние, оздоравливает цвет лица. Маска моментально питает кожу полезными веществами и наполняет влагой. После применения остается глубокой увлажненности. Комплекс уникальных лифтинговых компонентов способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона. Эту лифтинг маску для лица с быстрым эффектом применять в домашних условиях рекомендуется 2-3 р. в неделю. Средняя цена за 75 мл — 7000 руб.

АППАРАТНАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА ДОМА

Давайте рассмотрим, какие есть аппаратные методы для домашнего использования.

Микротоки Sapphire Skin Tone 3в1

Это портативный прибор предназначен для проведения лифтинга в домашних условиях на следующих зонах: скулы и подбородок, шея, глаза, лоб, декольте. Косметологический эффект достигается путем воздействия на кожу электрических импульсов.

Ток низкой частоты преобразуется в тепловую энергию, нагревающую эпидермис до 42 до 50ºС. Воздействие тепла способствует локальному сокращению мышечной ткани, при котором происходит:

активизация метаболизма, регенерации и синтеза коллагена;

ускорение лимфотока и кровотока;

укрепление сосудистых стенок.

Все это запускает процесс омоложения на клеточном уровне. При регулярном применении кожа становится гладкой и подтянутой, исчезают темные круги, мешки под глазами, приостанавливается процесс старения. Благодаря этому лифтинг лица в домашних условиях при помощи этого прибора имеет исключительно положительные отзывы.

Устройство имеет несколько режимов:

Первый обеспечивает микромассаж. Он снимает мышечный спазм, насыщает ткани кислородом. Второй действует более интенсивно. Он корректирует овал лица, разглаживает морщины. Третий борется с выраженными возрастными изменениями, разглаживает носогубную складку, морщины на шее, декольте.