Лестница из металла и дерева. Характеристика и роль в интерьере

Немало важная роль в этом сооружении достаётся металлическому каркасу. Он может быть чугунным, бронзовым, алюминиевым и т. д.

Металлический каркас лестниц лёгок при сборке, прочен и устойчив, а также стоит дешевле, относительно, например лестниц, состоящих только из дерева.

Металлические лестницы в дом можно декорировать керамической плиткой, металлом, закалённым стеклом, деревом.

Кроме того, такие легко поддаются усовершенствованию и преображению, например, поменять отделку.

Типы лестниц

Лестницы из металла бывают маршевыми, модульными и винтовыми, а те конструируются на лестницы на стальной тетиве, больцах или косоурах.

У лестниц на косоурах ступени устанавливаются сверху балки, тем самым оставляя ступени открытыми, то есть опора ступеней находится под ними.

Отличие такой лестницы от варианта на тетиве в том, что в последнем балка находится не под ступенями, а по бокам от них, то есть они «вставляются» в балку.

Правила установки лестниц

Из соображений безопасности существуют правила, по которым в одном марше должно быть, самое большее, 18 ступеней, а максимальный угол наклона – 20 градусов, высота – 15 см, а ширина – не меньше 25 см.

Опять же в целях безопасности на лестницах обязательно устанавливаются перила, стойки которых крепятся к косоуру, тетиве или к самим ступеням.

Преимущество дерева

Во-первых, деревянные элементы придают изысканности. Во-вторых, в отличии от других альтернатив, таких, как бетон или цельный металл, дерево легкое в монтировке и в весе, также упав на деревянной лестнице, шансов остаться целым и невредимым значительно больше. Ну а в-третьих, натуральное дерево гармонично вольется в любой стиль интерьера, придав ему уют, тепло и свежесть.

Какие деревья подойдут для отделки

Ясень, бамбук, дуб – твердые породы деревьев, они устойчивы в эксплуатации, прочны и надежны. Такие породы, как тик, амарат или мербау тоже очень качественны, причем настолько, что имеют большой спрос, несмотря на высокую цену.

Можно сэкономить, сочетая дорогостоящие породы дерева с теми, что подешевле. Последними можно отделать менее использующиеся элементы.

Дуб. Изделия из него прочные, долговечностью, он привлекателен своей палитрой оттенков. Со временем дуб темнеет, приобретая изысканность и возрастное благородство.

Бамбук. Главные достоинства – прочность, легкость в весе и при монтаже, устойчивость к нагрузкам и к влажности, бамбук сохраняет свой первоначальный вид и цвет даже спустя много лет.

Клен ценится за эстетичность, красивый цвет, твердость. Клен – идеальный материал: для оформления интерьера его выбирают чаще остальных деревьев, а от древесины почти не остается отходов.

Ясень – это дерево еще прочнее дуба, оно в состоянии прослужить больше 50 лет. Больше всего привлекает контраст его цветов: светлый оттенок с темными волокнами – великолепно смотрится в интерьере.

Мербау – тропическое дерево из джунглей, благодаря своей исключительности и красоте, это дерево считается очень ценным. К его достоинствам относится устойчивость к влаге и другим грубым внешним воздействиям, а еще мербау не поддается гниению.

Тиковое дерево – источник одной из лучших древесины из Азии, он пользуется популярностью во всем мире. Тик легок в обработке, имеет повышенную водостойкость, прочен и устойчив к внешним воздействиям, древесина из него качественная, имеет красивую золотую текстуру.

Некоторые рекомендации

Выбирая модель лестницы, стоит обратить внимание на пространство, совместимость лестницы с оформлением, а также учитывать следующее:

Рекомендуемый угол наклона – 400, но не больше, иначе лестница получится слишком крутой.

Выбирая подрядчика, лучше предоставить сразу всю работу одному человеку. Так будет дешевле и качественней, чем поручать разным людям разные этапы работы.

При выборе древесины желательно знать характер поведения выбранного материала и четко соблюдать технику обработки: большие элементы из дерева могут расколоться, потрескаться или деформироваться.

Выбирая модель сложную модель лестницы, следует учесть, что потом будет трудно заносить по ней вверх тяжелые предметы, мебель.

Стоит позаботиться о проведении электричества над лестницей – для большей безопасности во время передвижения.

Чтобы избежать падения на лестнице, можно покрыть пролеты и ступени ковром.

Деревья, в которых содержится смола, могут через некоторое время начать выделять ее, даже через лак. Поэтому рекомендуется использовать такую древесину для вертикальных элементов – например, перил, но только не для ступеней.

Если хозяин дома решил собирать лестницу сам, есть лестницы с готовыми модулями и подробной инструкцией сборки.

Когда дело дошло до закупки материалов, стоит поискать хорошего поставщика: обычно фирмы с качественным материалом дают в общий доступ информацию о себе.

Выбирая краску, лак и т.п. стоит убедиться, что они предназначены именно для работ внутри дома, поскольку некоторые из них предназначаются исключительно для работ на свежем воздухе – там все вредные вещества испарятся быстрее, чем в закрытом помещении, гле они могут быть токсичны и ядовиты для здоровья.

Следует подробно изучить характер поведения выбираемого дерева, чтобы знать в каких условиях и при какой температуре оно сохранит свой вид и качество.

Плюс метало-деревянных лестниц заключается в том, что такая конструкция сочетает в себе удобство, надежность, безопасность, эстетическую красоту. Чтобы остаться в последствии довольным, нужно еще при проектировании дома подойти к пункту лестница со всей ответственностью. А также и в последствии в ходе эксплуатации лестницы лучше периодически осматривать ее, ведь благовременный ремонт – залог качества и долговечности.

Источник: stupeni.kiev.ua