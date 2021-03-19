Ленточный транспортер: что это, каковы его виды

Нередко на производстве необходимо устройство, которое бы транспортировалось из одного места в другое без участия людей. С этой целью был придуман ленточный конвейер, который работает непрерывно и позволяет переправлять различный груз в нужное место. Его использование на предприятии дает возможность обеспечить бесперебойную работу производства.

Что представляет собой ленточный транспортер

Ленточный конвейер, по-другому называемый ленточный транспортер, применяется почти во всех видах промышленности. Как уже было сказано, они обеспечивают непрерывность процесса транспортировки сыпучих материалов и штучных грузов до нужного объекта за счет движения рабочей поверхности – резинотканевой, пластиковой либо полимерной ленты.

Транспортирование может происходить, как в наклонном, так и в горизонтальном положении, благодаря особой конструкции механизма. Помимо предприятий, конвейеры используют на шахтах и в карьерах для доставки добываемых природных ископаемых и даже людей. Также они востребованы в складских и портовых терминалах, в строительстве и металлургии.

Разновидности ленточных конвейеров

Все ленточные транспортеры подразделяются на несколько основных видов:

Многоуровневый. Используется с целью одновременной многоуровневой транспортировки и отвода груза на участках разделки, фасовки, укладки и упаковки.

Наклонный. Он используется для наклонной транспортировки груза с одного уровня на другой. Может применяться, как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Угол наклона варьируется до 20 ̊ до 60 ̊, может быть фиксированным либо регулируемым. Максимальный устанавливаемый угол зависит от веса груза, скорости движения ленты, влажности, температуры и некоторых других факторов.

Прямой. Его предназначением является доставка груза по прямой траектории. За счет регулирования скорости частотным преобразователем, можно плавно настроить движение ленты под особенности производства. Некоторые модели для обеспечения мобильности оснащаются колесами со стопорными пластинами.

Наклонный с горизонтальными участками. Он бывает Z- L- и Г-образный. Применяется с целью доставки сыпучих материалов с одной высоты на другую.

Поворотный. Он может изменять траекторию движения штучных грузов под углами в 90 ̊ или 180 ̊. В качестве рабочей поверхности у этого транспортера выступают тонкие, но прочные полиуретановые ленты.

Некоторые виды конвейеров дополнительно оснащают особыми устройствами, позволяющими предотвратить падение груза или очистить ленту от просыпавшегося сыпучего материала.