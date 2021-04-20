ГК «Легис» – охранная компания, предлагающая инновационные решения

Услуги охраны невероятно актуальны в наши дни. Растет число магазинов и офисов, требуется охрана грузов и физических лиц. Именно поэтому ЧОП «Легис» предлагает свои услуги тем клиентам, кто еще не успел воспользоваться данным предложением.

Компания предлагает клиентам различные решения по физической охране, пультовой, а еще видеонаблюдение, установку пожарной сигнализации и прочее.

Многим людям прекрасно известно, что установка видеонаблюдения в магазине очень нужна. Когда учащаются кражи или возникают конфликтные ситуации с покупателями, эта система выручает. Именно поэтому стоит побеспокоиться об этом заранее, снабдив свой бизнес современными средствами наблюдения. Причем просматривать камеры можно даже удаленно.

Если необходим монтаж видеонаблюдения в Москве, то просто позвоните в ЧОП «Легис» и получите качественные услуги по доступной цене.

В чем еще заключаются преимущества обращения в компанию

Их много, а именно:

большой опыт, более 27 лет;

работа с отечественными и иностранными компаниями, пультовая и физическая охрана;

клиентам предлагается охрана объектов, домов, массовых мероприятий, сопровождение грузов и многое другое;

настройка IP телефонии, беспроводные сети WI-FI;

различные инновационные предложения по автоматизации доступа на объект, биометрика, наличие технологичного оборудования;

индивидуальный подход к клиентам;

постоянный резерв охранников, что позволяет не отказывать заказчикам;

есть свой ИТ отдел, который предлагает клиентам свое видение безопасности и успешно реализует все задумки;

комплексные услуги: юристы, программисты, техническая, физическая, пожарная охрана, пультовая, скуд. Клиент может сам выбрать то, что ему более необходимо.

ЧОП имеет все необходимые документы на оружие, другие средства защиты. Есть лицензия ФСБ, которая позволяет работать на предприятиях содержащих государственную тайну.

Ознакомиться с предложениями компании можно на сайте, где предложены различные варианты по автоматизации. Например, IT решения позволяют вести учет рабочего времени, отслеживать состояние сотрудника, который пришел на смену, а еще контролировать вход и выход всех посетителей в течение суток. Причем для этого не обязательно иметь много охранников, достаточно одного, который будет работать с системой доступа.

Компания не только предлагает установить новейшие системы охраны предприятия или частного дома, но и будет помогать контролировать их работу, обслуживать все имеющиеся неисправности. С услугами и расценками можно ознакомиться на сайте фирмы. Максимальная надежность и постоянно расширяемый спектр услуг – это то, что гарантирует ЧОП «Легис».