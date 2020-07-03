Обучение на курсах бухгалтеров онлайн
В настоящее время многие люди задумываются о повышении квалификации и профессиональной переподготовке. А современные технологии способствуют саморазвитию. В век компьютерных технологий дистанционное обучение получает активное развитие. Получить новую специальность или повысить свой профессиональный уровень стало реально, не выходя из дома. Расширился и спектр направлений для обучения онлайн. Дистанционно можно изучить не только иностранный язык или язык программирования, но и такие прикладные бизнес-направления, как: бухгалтерский учёт, налогообложение, сметное дело, кадровое делопроизводство и пр.
Онлайн-курсы бухгалтерского учёта – это лицензированная программа обучения по бухгалтерскому делу, которая проходит в дистанционном формате.
Программа будет полезна людям с экономическим образованием, кто хочет погрузиться в мир бухгалтерии и работать в дальнейшем бухгалтером. А также наш курс будет интересен «новичкам»: людям, кто ранее по работе сталкивался с ведением бухучёта и хочет получить более глубокие и подробные знания в этой области. Кроме того, наши онлайн-курсы по бухгалтерии будут полезны и тем, кто хочет сменить сферу своей деятельности и получить новую специальность.
Обучение на курсах бухгалтеров онлайн проходит в форме вебинаров и построено таким образом, что учащиеся поэтапно будут осваивать все тонкости и нюансы ведения бухгалтерии. С первого занятия слушатели начнут изучать теорию бухгалтерского учёта:
- основные понятия и принципы бухгалтерии;
- регулирование бухгалтерского учёта в России;
- объекты бухгалтерского учёта и их роль в функционировании организации;
- типовые хозяйственные операции;
- какие существуют первичные документы компании, а также как их оформлять, обрабатывать и хранить;
- бухгатерские счета и их виды;
- двойная запись в бухгалтерии;
- определение вида деятельности организации.
Затем по окончании первой теоретической части программы обучения, которая составляет 9 занятий, и выполнения заданий и тестов по теории бухучёта, слушателям предлагается перейти ко второй части курса – правилам учёта основных объектов бухгалтерского учёта. Вторая часть курса включает 10 онлайн-занятий.
В этой части учебной программы слушатели изучают:
- учёт денежных средств;
- учёт расчётных отношений;
- учёт основных средств организации и о налоге на имущество;
- учёт МПЗ;
- учёт расчётов с персоналом, НДФЛ и страховые взносы;
- учёт затрат на производство;
- определение финансовых результатов;
- составление бухгалтерской отчётности;
- НДС;
- налог на прибыль организаций.
Онлайн-занятия проходят в небольших группах или индивидуально. Вы можете выбрать удобный для себя график занятий: утром, вечером или по выходным дням.
Комплексная программа обучения включает только актуальные темы в области ведения бухгалтерии, а также прикладные знания, которые вы сможете применить в процессе работы.
В ходе занятий вы научитесь самостоятельно составлять финансовые отчёты. Кроме того, вы научитесь в группе работать на одним проектом. Наши курсы помогут вам повысить свой профессиональный уровень, получить новые знания и навыки, а также освоить желаемую профессию!
Более того, в конце обучения вы получите официальный Диплом государственного образца, который откроет перед вами двери в мир новой профессии. А наш отдел по трудоустройству выпускников поможет подобрать для вас подходящее место работы.
Сегодня только активные действия могут помочь осуществить желаемое, поэтому советуем вам не терять драгоценное время и действовать!
Комментарии закрыты.