В настоящее время многие люди задумываются о повышении квалификации и профессиональной переподготовке. А современные технологии способствуют саморазвитию. В век компьютерных технологий дистанционное обучение получает активное развитие. Получить новую специальность или повысить свой профессиональный уровень стало реально, не выходя из дома. Расширился и спектр направлений для обучения онлайн. Дистанционно можно изучить не только иностранный язык или язык программирования, но и такие прикладные бизнес-направления, как: бухгалтерский учёт, налогообложение, сметное дело, кадровое делопроизводство и пр.

Онлайн-курсы бухгалтерского учёта – это лицензированная программа обучения по бухгалтерскому делу, которая проходит в дистанционном формате.

Программа будет полезна людям с экономическим образованием, кто хочет погрузиться в мир бухгалтерии и работать в дальнейшем бухгалтером. А также наш курс будет интересен «новичкам»: людям, кто ранее по работе сталкивался с ведением бухучёта и хочет получить более глубокие и подробные знания в этой области. Кроме того, наши онлайн-курсы по бухгалтерии будут полезны и тем, кто хочет сменить сферу своей деятельности и получить новую специальность.

Обучение на курсах бухгалтеров онлайн проходит в форме вебинаров и построено таким образом, что учащиеся поэтапно будут осваивать все тонкости и нюансы ведения бухгалтерии. С первого занятия слушатели начнут изучать теорию бухгалтерского учёта:

основные понятия и принципы бухгалтерии;

регулирование бухгалтерского учёта в России;

объекты бухгалтерского учёта и их роль в функционировании организации;

типовые хозяйственные операции;

какие существуют первичные документы компании, а также как их оформлять, обрабатывать и хранить;

бухгатерские счета и их виды;

двойная запись в бухгалтерии;

определение вида деятельности организации.

Затем по окончании первой теоретической части программы обучения, которая составляет 9 занятий, и выполнения заданий и тестов по теории бухучёта, слушателям предлагается перейти ко второй части курса – правилам учёта основных объектов бухгалтерского учёта. Вторая часть курса включает 10 онлайн-занятий.

В этой части учебной программы слушатели изучают:

учёт денежных средств;

учёт расчётных отношений;

учёт основных средств организации и о налоге на имущество;

учёт МПЗ;

учёт расчётов с персоналом, НДФЛ и страховые взносы;

учёт затрат на производство;

определение финансовых результатов;

составление бухгалтерской отчётности;

НДС;

налог на прибыль организаций.

Онлайн-занятия проходят в небольших группах или индивидуально. Вы можете выбрать удобный для себя график занятий: утром, вечером или по выходным дням.

Комплексная программа обучения включает только актуальные темы в области ведения бухгалтерии, а также прикладные знания, которые вы сможете применить в процессе работы.

В ходе занятий вы научитесь самостоятельно составлять финансовые отчёты. Кроме того, вы научитесь в группе работать на одним проектом. Наши курсы помогут вам повысить свой профессиональный уровень, получить новые знания и навыки, а также освоить желаемую профессию!

Более того, в конце обучения вы получите официальный Диплом государственного образца, который откроет перед вами двери в мир новой профессии. А наш отдел по трудоустройству выпускников поможет подобрать для вас подходящее место работы.

Сегодня только активные действия могут помочь осуществить желаемое, поэтому советуем вам не терять драгоценное время и действовать!