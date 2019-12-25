Куркума лечит лучше официальных лекарств! Ты забудешь дорогу в аптеку…

Мало кому известно, что раньше куркуму использовали лишь в качестве красителя. Целебные свойства этой специи постепенно обнаруживали в течение нескольких тысячелетий. Сегодня же куркума успешно применяется во многих областях нашей жизни. Специально для любимых читателей наша редакция собрала 14 веских причин, почему нужно ежедневно употреблять куркуму.

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Как принимать куркуму в лечебных целях

1. Напиток с куркумой способен победить артрит! «Золотое молоко» — одно из самых эффективных средств для лечения пораженных суставов. Приготовить напиток просто: тебе понадобится 2 столовых ложки куркумы, 1 стакан молока и 1 стакан воды.

Залей куркуму водой и прокипяти в течение 10 минут. В результате у тебя получится паста, которую можно хранить 1 месяц в холодильнике. Подогревай молоко, добавляй в него 1 столовую ложку пасты и пей.

2. Куркума в таблетках — отличный метод борьбы с симптомами псориаза. Прежде чем приобрести в аптеке спасительное лекарство, убедись, что в нём не содержится посторонних добавок. Избавиться от симптомов псориаза поможет лишь 95%-й экстракт куркумы. Каждый день необходимо принимать по 1,5–3 грамма целебного лекарства.

3. В тандеме с цветной капустой куркума обеспечивает хорошую профилактику рака простаты. Запекай небольшое количество цветной капусты, добавив 1 столовую ложку куркумы.

4. Куркума весьма эффективна при анемии. Для этого соедини 1 чайную ложку мёда и 1/4 чайной ложки куркумы. Употребляй средство каждое утро перед едой.

5. Куркума — настоящее спасение для тех, кто страдает сахарным диабетом. Эта специя уменьшает количество сахара в крови, а также эффективно борется с ожирением. Больным сахарным диабетом рекомендуется употреблять по 1/4 чайной ложки куркумы 3 раза в день перед едой.

6. Куркума — отличное антибактериальное средство. Достаточно просто нанести небольшое количество специи на маленькую рану или порез, чтобы ускорить процесс заживления.

7. Ежедневное добавление в пищу 1 чайной ложки куркумы может предотвратить рак молочной железы.

8. Куркума поможет очистить организм от шлаков и токсинов. Очень полезно выпивать на ночь 1 стакан молока с щепоткой специи и 1 чайной ложкой мёда.

9. В холодное время года нас то и дело донимает периодически появляющаяся боль в горле. Мало кто знает, что избавиться от нее можно с помощью куркумы. Для этого достаточно соединить 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки куркумы и 1 стакан теплой воды. Этим раствором необходимо регулярно полоскать горло.

10. Куркума является отличным противовоспалительным и дезинфицирующим средством, поэтому ее часто применяют при ожогах. Для этого необходимо приготовить смесь из сока алоэ и куркумы, соединив ингредиенты в равных пропорциях. Полученную кашицу нужно нанести на пораженный участок кожи и оставить действовать в течение нескольких часов.

11. При нарывах и гнойничках необходимо смешать куркуму и сливочное масло в равных пропорциях, а затем нанести эту пасту на поврежденный участок кожи.

12. Также куркуму используют в косметологии, маски с добавлением этой специи способствуют восстановлению проблемной кожи, разглаживают неглубокие морщины, сужают расширенные поры.

Побалуй свою кожу, приготовь простую маску из куркумы и овсяной муки! Смешай 1/2 чайной ложки специи, 1 столовую ложку овсяной муки и небольшое количество воды. Нанеси маску на очищенную кожу лица и оставь действовать в течение 10 минут. Смой средство теплой водой.

13. Избавиться от кластерной головной боли поможет стакан теплого молока с добавлением щепотки куркумы. Попробуй это проверенное средство вместо очередной обезболивающей таблетки.

14. Куркума — одно из самых безопасных средств в борьбе за стройную фигуру. Доведи 0,5 литра воды до кипения. Сняв жидкость с огня, добавь 3 столовые ложки черного чая, щепотку корицы, 3 ломтика имбиря, 1 столовую ложку куркумы и 1 чайную ложку мёда. Когда настой остынет, процеди его и добавь 0,5 литра обезжиренного кефира. Употребляй в пищу, заменяя завтрак или ужин.

15. Куркума в сочетании с другими полезнейшими продуктами — отличное средство от кашля. Помогает и при сухом, и при влажном кашле! Сохрани себе рецепт этого напитка непременно. Уже после первой кружки наступит облегчение!

Для приготовления целебного средства смешай 250 мл молока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. мёда, 1/4 ч. л. пищевой соды, 1 яичный желток и половину чайной ложки куркумы. Молоко используй кипяченое, но не горячее, а тепленькое. Очень хорошо такой напиток употреблять перед сном, он смягчает горло, устраняет приступы кашля, разжижает мокроту.

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