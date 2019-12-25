Куркума лечит лучше официальных лекарств! Ты забудешь дорогу в аптеку…

Мало кому известно, что раньше куркуму использовали лишь в качестве красителя. Целебные свойства этой специи постепенно обнаруживали в течение нескольких тысячелетий. Сегодня же куркума успешно применяется во многих областях нашей жизни. Специально для любимых читателей наша редакция собрала 14 веских причин, почему нужно ежедневно употреблять куркуму.

Как принимать куркуму в лечебных целях

1. Напиток с куркумой способен победить артрит! «Золотое молоко» — одно из самых эффективных средств для лечения пораженных суставов. Приготовить напиток просто: тебе понадобится 2 столовых ложки куркумы, 1 стакан молока и 1 стакан воды.

Залей куркуму водой и прокипяти в течение 10 минут. В результате у тебя получится паста, которую можно хранить 1 месяц в холодильнике. Подогревай молоко, добавляй в него 1 столовую ложку пасты и пей.

2. Куркума в таблетках — отличный метод борьбы с симптомами псориаза. Прежде чем приобрести в аптеке спасительное лекарство, убедись, что в нём не содержится посторонних добавок. Избавиться от симптомов псориаза поможет лишь 95%-й экстракт куркумы. Каждый день необходимо принимать по 1,5–3 грамма целебного лекарства.

3. В тандеме с цветной капустой куркума обеспечивает хорошую профилактику рака простаты. Запекай небольшое количество цветной капусты, добавив 1 столовую ложку куркумы.

4. Куркума весьма эффективна при анемии. Для этого соедини 1 чайную ложку мёда и 1/4 чайной ложки куркумы. Употребляй средство каждое утро перед едой.

5. Куркума — настоящее спасение для тех, кто страдает сахарным диабетом. Эта специя уменьшает количество сахара в крови, а также эффективно борется с ожирением. Больным сахарным диабетом рекомендуется употреблять по 1/4 чайной ложки куркумы 3 раза в день перед едой.

6. Куркума — отличное антибактериальное средство. Достаточно просто нанести небольшое количество специи на маленькую рану или порез, чтобы ускорить процесс заживления.

7. Ежедневное добавление в пищу 1 чайной ложки куркумы может предотвратить рак молочной железы.

8. Куркума поможет очистить организм от шлаков и токсинов. Очень полезно выпивать на ночь 1 стакан молока с щепоткой специи и 1 чайной ложкой мёда.

9. В холодное время года нас то и дело донимает периодически появляющаяся боль в горле. Мало кто знает, что избавиться от нее можно с помощью куркумы. Для этого достаточно соединить 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки куркумы и 1 стакан теплой воды. Этим раствором необходимо регулярно полоскать горло.

10. Куркума является отличным противовоспалительным и дезинфицирующим средством, поэтому ее часто применяют при ожогах. Для этого необходимо приготовить смесь из сока алоэ и куркумы, соединив ингредиенты в равных пропорциях. Полученную кашицу нужно нанести на пораженный участок кожи и оставить действовать в течение нескольких часов.

11. При нарывах и гнойничках необходимо смешать куркуму и сливочное масло в равных пропорциях, а затем нанести эту пасту на поврежденный участок кожи.

12. Также куркуму используют в косметологии, маски с добавлением этой специи способствуют восстановлению проблемной кожи, разглаживают неглубокие морщины, сужают расширенные поры.

Побалуй свою кожу, приготовь простую маску из куркумы и овсяной муки! Смешай 1/2 чайной ложки специи, 1 столовую ложку овсяной муки и небольшое количество воды. Нанеси маску на очищенную кожу лица и оставь действовать в течение 10 минут. Смой средство теплой водой.

13. Избавиться от кластерной головной боли поможет стакан теплого молока с добавлением щепотки куркумы. Попробуй это проверенное средство вместо очередной обезболивающей таблетки.

14. Куркума — одно из самых безопасных средств в борьбе за стройную фигуру. Доведи 0,5 литра воды до кипения. Сняв жидкость с огня, добавь 3 столовые ложки черного чая, щепотку корицы, 3 ломтика имбиря, 1 столовую ложку куркумы и 1 чайную ложку мёда. Когда настой остынет, процеди его и добавь 0,5 литра обезжиренного кефира. Употребляй в пищу, заменяя завтрак или ужин.

15. Куркума в сочетании с другими полезнейшими продуктами — отличное средство от кашля. Помогает и при сухом, и при влажном кашле! Сохрани себе рецепт этого напитка непременно. Уже после первой кружки наступит облегчение!

Для приготовления целебного средства смешай 250 мл молока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. мёда, 1/4 ч. л. пищевой соды, 1 яичный желток и половину чайной ложки куркумы. Молоко используй кипяченое, но не горячее, а тепленькое. Очень хорошо такой напиток употреблять перед сном, он смягчает горло, устраняет приступы кашля, разжижает мокроту.

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