Купить серебряные серьги со вставками онлайн

Среди ювелирных украшений очень выгодно смотрятся серебряные изделия. Сравнительно недорогие, но изящные и стильные они впечатляют оригинальным исполнением, витиеватыми узорами, красивыми драгоценными и полудрагоценными вставками. Можно подобрать изделия на любой вкус и по материальным возможностям. Эстетичные серебряные серьги с бирюзой пользуются большим спросом не только из-за гипоаллергенного драгоценного металла, но и из-за специфических свойств камня.

Серьги с бирюзой

Многообразие оттенков этого полудрагоценного камня очень велико — от ярких и насыщенных до нежных и светлых. Можно подобрать серьги, которые составят гармоничный тандем с вашим индивидуальным образом, выразят всю привлекательность и харизму, обаяние. Помимо эстетических свойств бирюза имеет и другие особенности. Литотерапевты уверены, что этот камень способен:

уменьшить головную боль;

избавить от хронической бессонницы;

улучшить состояние дермы при постоянном ношении ювелирных изделий;

успокоить нервную систему.

Серьги с бирюзой относятся к категории «лечебных» украшений, которые имеют много преимуществ в сравнении с другими. Грациозные и привлекательные формы изделий настолько разнообразны, что можно подобрать комплект для любого образа — от праздничного до повседневного.

Серебряные серьги и варианты их использования

Прогулки с друзьями, деловые встречи, романтические свидания, торжественные события — для любой ситуации можно подобрать красивые серьги из этого благородного драгоценного металла высшей пробы. Классические геометрические формы — круглые, овальные, каплевидные — выглядят стильно и гармонично. Можно отдать предпочтение украшениям в виде подвесок, трансформеров. С каждым годом свою популярность не утрачивают серебряные серьги с гранатом и дополнительными вставками. Этот эффектный минерал насыщенного красного цвета превосходно сочетается с опалами и бриллиантами, кварцем и цирконами.

Вдохновляясь современными тенденциями, ювелиры украшают серебряные серьги самыми разными вставками, придают им причудливую форму. Такие украшения по праву считают универсальными. Они достойно подчеркивают харизму стильных образов и дарят им выразительность, особенное назначение. Украшения из серебра с полудрагоценными вставками гармонируют с экстравагантными и торжественными нарядами, повседневной удобной одеждой.