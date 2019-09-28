Купить квартиру в Одессе недорого

Покупка собственной жилплощади – ответственное мероприятие, особенно если вы хотите приобрести недорогую квартиру в качественно построенной новостройке. Главное в этой ситуации – найти добросовестного застройщика. Если вы планируете купить квартиру в Одессе с гарантией качества, обратите внимание на компанию Будова. Эта строительная фирма уже многие годы обеспечивает одесситов квартирами в домах, которые строятся по лучшим инновационным технологиям.

В СК “Будова” можно купить квартиру в рассрочку, что дает возможность приобретения собственных квадратных метров тем, у кого нет крупной суммы на оплату полной стоимости сразу. К тому же многие хотят купить квартиру без посредников, обратившись в эту компанию вам не нужно будет доплачивать третьим лицам.

Застройщик Будова предлагает разнообразные варианты будущего жилья: это и просторные большие помещения, и малогабаритные уютные квартиры. Многочисленные строительные объекты позволяют покупателям выбрать жилплощадь как рядом с морем, так и в других разнообразных районах портового города Одессы. Самое главное, что все дома качественные, застройщик ответственно относится к технологиям строительства и выбору материала, что доказывает наличие безупречной репутации уже на протяжении почти 30 лет.

Преимущества компании Будова

Компания Будова была основана 1990 году. С того времени небольшой кооператив перерос крупную фирму-застройщика, которая стала одной из ведущих в регионе. За многие годы работы компания приобрела множество партнеров среди лучших европейских производителей, некоторыми из них являются:

компания из Германии «NOE»;

итальянский производитель «EDILTECO»;

фирма из Польши «BAUTECH».

Купить квартиру в городе-курорте – мечта многих, но некоторые думают, что качественное жилье в таком регионе будет слишком дорогим. Еще одним из преимуществ застройщика Будова является продажа квартир с широким ценовым диапазоном. От данного застройщика купить квартиру в новостройке можно и недорого. Фирма Будова строит дома в разных частях города и с квартирами разной площади, чтобы возможность их приобретения была у покупателей с различным бюджетом.

Использование высококачественных материалов и современных методов строительства подтверждается тем, что фирма не раз становилась лауреатом престижных украинских и международных конкурсов качества. Купить новую квартиру от Будова – значит быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

Жилые комплексы

Рассмотрим несколько жилых комплексов от застройщика Будова, в которых можно недорого купить квартиру от собственника.

Жилой комплекс «Скай Сити»

ЖК «Скай Сити» является одним из комплексов компании Будова, где можно с небольшим бюджетом купить квартиру от застройщика. Он расположен на улице Варненской, в месте с развитой инфраструктурой. Рядом есть все что необходимо: образовательные и дошкольные учреждения, кафе, рестораны, торговые комплексы, магазины, остановки и различные салоны услуг.

В комплекс входят пять домов, высотой в 24 этажа (в некоторых домах один этаж является техническим). Покупатели могут выбрать как просторную квартиру большой площади, так и малогабаритную. Площадь жилья варьируется от 23м² до 93м².

В жилом комплекс кроме квартир есть:

Личные помещения, которые предназначены для использования их в целях ведения коммерческой деятельности. Охрана, которая осуществляет круглосуточный контроль, следовательно, жилье безопасное. Оборудованные площадки для детей и занятий спортом, облагороженные зоны для отдыха. Удобная парковка, находящаяся в цокольном этаже.

При строительстве, используются только высококачественные материалы и передовые технологии:

фундаменты являются свайными с монолитным железобетонным ростверком.

внешние стены строятся из фасадных систем, имеющих три слоя;

несущие стены, находящиеся внутри, делаются из монолитного железобетона, толщиной 200мм и 250мм;

квартиры перегорожены стенами из газобетонной кладки;

крыша – рулонная, плоская;

дома оснащены высокоскоростными, не издающими шум лифтами.

Жилой комплекс «Альтаир-3»

Еще один строящийся комплекс от компании Будова, где можно недорого купить отличную квартиру. ЖК «Альтаир-3» расположен на улице Жаботинского. Этот район тихий и спокойным, он считается спальным. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности от домов. Рядом располагается парк Горького, а также различные торгово-развлекательные центры.

В этом ЖК вы можете приобрести квартиру от 43м² до 85м². Комплекс включает в себя семь домов, в каждом по 25 этажей. Это позволяет выбрать жилье с различным, имеющимся бюджетом. Помимо квартир в домах расположены:

Собственные помещения, для ведения коммерческой деятельности; Личный паркинг, состоящий из нескольких уровней. Безопасная территория, находящаяся под охраной. Облагороженная уютная зона для отдыха, обустроенные площадки для детей и оборудованные места для спортивных занятий.

Купить квартиру в новострое в ЖК «Альтаир-3» – значит приобрести жилье в доме, построенном по лучшим техническим методикам с использованием исключительно качественных материалов:

монолитный железобетонный каркас с внутренними несущими стенками;

внешние стенки, а также начальные этажи делаются из газобетона, толщиной 300мм;

выше второго этажа находятся утепленные, имеющие три слоя фасадные системы;

внутренние несущие стены строятся из монолитного железобетона, толщиной 200мм;

квартиры перегорожены стенами из монолитного железобетона

крыша является рулонной плоской;

дома оснащены высокоскоростными тихими лифтами, разработанными в соответствии с современными технологиями.

В компании Будова можно приобрести жилье не только в строящемся комплексе, но и купить квартиру в сданном доме. Для того, чтобы ознакомиться с полным списком объектов перейдите на официальный сайт застройщика https://budova.ua/sales/realty-odessa/.