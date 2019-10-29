Купить электротовары в Киеве — интеллектуальные терморегуляторы для теплого пола

Зима не за горами и потому электротовары для комфорта не залеживаются надолго на страницах интернет- магазинов. Среди широкого многообразия электрообогревателей теплые полы пользуются репутацией наиболее комфортного и полезного для здоровья отопления. Их уникальный принцип функционирования не способствует переносу пыли, чем грешат электроконвекторы и традиционные радиаторы, а тепло концентрируется в нижней зоне, согревая нам ноги и создавая уютную расслабляющую атмосферу. Стоит отметить и другое немаловажное преимущество электроотопления — высокую экономичность. На первый взгляд экономичность и электронагреватели кажутся вещами несовместимыми, ведь мощность их достаточно велика. Однако за счет практически полного отсутствия тепловой инерции нагревательный элемент очень чутко реагирует на команды управляющего контроллера и мгновенно выключается по достижении заданной температуры для снижения энергопотребления. Вот и получается, что фактическое время работы электронагревателя в сумме гораздо меньше, чем, допустим, у газовой или дизельной горелки, не говоря уже об угольных котлах, ненадолго погасить которые вообще невозможно.

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Функция управления у электрического теплого пола возложена на терморегулятор. Этот прибор анализирует данные, поступающие от температурного датчика, расположенного на характерном участке пола. Как только температура достигает заданной границы, терморегулятор отключает питание нагревателей, а через определенное время, когда поверхность пола остынет, снова их включает. Таким нехитрым способом удается экономить немало энергии, а более продвинутые интеллектуальные контроллеры на базе микропроцессоров способны успешно реализовывать достаточно сложные программы отопления. Допустим, Вы целый день проводите на работе — когда дома нет никого, температуру вполне можно понизить до 16…18 градусов, а за час до возвращения хозяев прогреть помещения, оперативно создавая комфортные условия. При этом умный терморегулятор, работающий в режиме реального времени, позволяет вводить индивидуальные программы на каждый день недели — ведь на выходные мы проводим дома гораздо больше времени, поэтому и отапливать квартиру нужно по особому алгоритму. Выбирайте на страницах Электрика Шоп многофункциональные электронные терморегуляторы для теплого пола — это самый известный магазин электротовары Киев https://electrica-shop.com.ua/, ассортимент которого включает все необходимые товары, востребованные в повседневном домашнем быту, от экономичного теплого пола до инновационных ЛЕД-лампочек с мизерным энергопотреблением.