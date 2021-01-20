Кулон — чудесный аксессуар на все случаи жизни

Кулон — популярное украшение среди женщин, мужчин, а также детей разного возраста. Данный аксессуар пользуется спросом не меньше, чем другие ювелирные изделия, за счет того, что он располагается на видном месте, в то же время, дополняя и украшая внешний вид. Кулон может сделать любой образ незабываемым, при помощи него обычная одежда будет выглядеть великолепно.

Современный ассортимент кулонов и подвесок достаточно широкий и разнообразный. Однако специалисты ювелирного магазина Укрзолото рекомендуют не торопиться с покупкой, а внимательно осмотреть предложенные модели, изучить их характеристики, при этом учесть индивидуальный вкус и предпочтения. Чтобы выбор был проще, следует подробнее рассмотреть кулоны https://ukrzoloto.ua/catalog/podveski-i-kulony/.

Серебро или золото — чему отдать предпочтение?

Прежде, чем понять, какую выбрать подвеску, стоит определиться с металлом, из которого она выполнена. Серебро является отличным вариантом для ежедневного использования. Серебряные украшения доступно носить на работу и на различные мероприятия. За счет того, что они не привлекают большого внимания, так как не особо броские, их вполне возможно комбинировать с бижутерией и даже с изделиями из белого золота. Плюс ко всему, цена на изделия из серебра довольно приемлемые, что позволит иметь множество разнообразных украшений на все случаи жизни.

В случае с золотом все по-другому. Так как металл бывает в нескольких оттенках, его следует разделять. Сочетать между собой разные виды золота одновременно считается моветоном. К тому же золотая цепочка с кулоном в таком броском тандеме будет незаметной.

Какой стиль кулона самый лучший?

Выбор кулона в первую очередь должен отталкиваться от образа, который предпочитает будущий обладатель. Гармоничный лук — главное правило при ношении представленного аксессуара.

Кулоны представляются в нескольких основных стилях:

Классика. Украшения имеют строгие и правильные формы (капля, круг, овал), сдержанные оттенки. Классический кулон не должен бросаться в глаза и привлекать излишнее внимание. Его доступно купить в любом ювелирном магазине, учитывая приемлемые цены. Авангард — геометрические фигуры и яркие оттенки. Модели преимущественно подвижные и с каким-нибудь сюрпризом. Стоит осторожно сочетать с разным стилем одежды. Городской стиль (casual) — кулоны подразумевают свободную тематику. Модели представлены разнообразной формы — сердце, растения, животные, звездочки и тд. Сюда относятся и медальоны, напоминающие футляр для хранения фото или другой важной мелочи. Luxury. Кулоны инкрустируются драгоценными камнями, выполняются из дорогих металлов — платина и мягкое золото. Спорт — изделия, имеющие спортивные обозначения (футбольный мяч или коньки).

Перед выбором важно сравнить представленные модели по заявленным характеристикам. Специалисты магазина Ukrzoloto настоятельно рекомендуют не экономить на покупке и приобрести то, на что укажет сердце.