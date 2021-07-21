Критерии выбора защитных очков для работы

В ходе различных видов технологических процессов на предприятиях многих отраслей промышленности требуется надежная защита от внешних негативных воздействий. Можно привести массу примеров:

распространение горящих частиц при сварочных работах;

вылет древесной стружки на пилораме;

брызги реактивов на химических комбинатах;

раздражающие капли от пищевых установок;

строительно-монтажные операции.

Рабочему крайне необходимы средства индивидуальной защиты и важнее всего уберечь глаза. С вопросом эффективно справляются очки защитной конструкции.

Типовые образцы рассматриваемых аксессуаров обладают схожей структурой. Это линзы в оправе по типу стандартных очков и дополнительная защитная обвязка. Отличие защитных экземпляров кроется в использовании более прочных и объемных элементов.

Разновидности очков для производственной защиты

Современные торговые предприятия реализуют долговечные защитные очки от лучших европейских изготовителей. Исходя из условий применения, данные аксессуары выпускаются в различном исполнении. Линзы бывают из пластика, стекла и поликарбоната. Заключительный вариант самый легкий и практичный. Корпус очков выполняется из полимеров, либо прорезиненных материалов.

Чтобы изделие крепко держалось на голове и не мешало работе, предусматриваются надежные фиксаторы. Некоторые очки фиксируются с помощью заушин, другие обладают пластмассовым обручем или тканевой петлей. Регулирующие элементы помогают подогнать аксессуар к габаритам пользователя. Существуют специальные конструкции, в симбиозе с рабочей каской, а еще защитной маской сварщика. Очки могут иметь дополнительные защищающие выступы по периметру, хотя чаще обходятся без таковых элементов.

Конструкция и форма линз обеспечивает угол и площадь обзора. Герметичные изделия востребованы на агрессивных рабочих площадках, в химии и металлургии. На более щадящих предприятиях предпочтение отдается образцам с вентилирующими отверстиями, располагающимися с разных сторон от линз. Незначительный доступ воздуха не дает проникнуть к глазам крупным агрессивным частицам и пыли. При этом циркуляция воздуха предотвращает запотевание линз изнутри.

Параметры товара, значимые при покупке

Существует и еще несколько критериев, отличающих защитные очки друг от друга. Наверное, основной технологический параметр – предел прочности линз. Данный показатель зависит от используемого материала и его толщины. Самые прочные – стеклянные линзы, они выдерживают точечный удар силой свыше 1,2 Дж. Полимеры рассчитаны на воздействие от 0,6 Дж.

Еще один аспект, на который нужно обратить внимание – цветовое решение светофильтров. Рынок предлагает как прозрачные, так и затемненные линзы. Последние просто незаменимы в литейном производстве и при электрогазосварке. Еще существуют желтые и зеленые светофильтры, чаще востребованные в деревообработке и механических цехах. Опытные торговые консультанты всегда подберут подходящую модель очков для защиты под заданные условия работы. Стоимость этих аксессуаров находится во вполне доступном диапазоне.