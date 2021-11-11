Появление в доме нового члена семьи – дело очень трепетное и волнительное! И если для женщины в этот период все измеряется эмоциями и гормональными изменениями, то все остальные родственники оценивают обстановку трезво о взвешенно. Зачастую молодые родители с появлением ребенка сталкиваются с некоторыми трудностями, которые могут сильно «выбить из колеи». Поэтому предлагаем Вам познакомиться с замечательным предметом мебели, который позволяет значительно облегчить сложную пору в жизни малыша. Это кресло-качалка для кормления ребенка, которая отлично подойдет и для мамы! Попробуем разбираться, так ли необходимо кресло-качалка для кормящей мамы? Можно ли купить кресло качалку для кормления в Москве? Какие его плюсы и минусы?

В первые месяцы жизни малыша самым сложным для пары становится отсутствие нормального ночного сна. И если сначала есть силы и запас энергии для бодрствования по ночам, то в дальнейшем ситуация усложняется. Именно в таких случаев отлично подойдет такое кресло. Плавные методичные покачивания позволяют успокоить кроху и дать возможность ему спокойно уснуть. При этом мамочка будет находится в комфортной позе, а не носить плачущую крошку по всей квартире.

К тому же, после родов организм женщины крайне ослаблен, и нужно максимально ее беречь. О каком полноценном отдыхе может идти речь, когда мамочка постоянно носит на руках несколько килограммов (даже самых любимых!). В удобном положении, с зафиксированными локтями, не удерживая вес тела ребенка на руках, а распределяя его на поверхность подлокотников – вот, что делает кресло-качалку идеальным помощником!

Со времен беременности и в этап восстановления, самую серьезную нагрузку получает спина. Сначала необходимо выносить младенца, столкнуться с увеличением веса, а затем постоянно нагибаться, чтобы поднять, покормить или переодеть младенца. Поясничный отдел также требует к себе бережного отношения, в связи с этим будет полезно посидеть несколько минут в кресле качалке, расслабить мышцы спины и спокойно отдохнуть.

Быть родителем – это трудная круглосуточная работа! Постоянный недосып, стресс и отсутствие личного времени может привести к депрессивному состоянию, что негативно сказывается на всех членах семьи. Крайне важно выделять моменты для себя, на свои потребности и увлечения. В этом случае полчаса-час в спокойной обстановке с чашкой горячего чая и ароматным куском пирога восстановят силы и дадут ощущение удовлетворения. Кресло-качалка мягким покачиванием успокоит нервную систему, настроит на здоровый сон.

Спешите получить больше информации и оформить заявку здесь.