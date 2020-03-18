Конные туры на Алтае

Конные туры в Горном Алтае подойдут людям, уставшим от городского шума и постоянной суеты. Вас ждет чистый воздух, сильный и послушный конь, твердая земля под ногами и конечно заснеженные вершины гор, поддернутые едва заметной сизой дымкой. Говорят, что один раз посетив Горный Алтай, ты больше никогда не забудешь его красот.

Что входит в программу конных туров в Горном Алтае

В рамках конных походов по Алтаю вы сможете ознакомиться с дикой природой этого края. Несмотря на близость цивилизации тут нет навязчивых продавцов сувениров, толп туристов и современных евро-домиков, выкрашенных под старину. Только вы и чистая, не тронутая цивилизацией природа.

В конном туре мы сможем побывать в местах, где почти не ступала нога человека. Послушный конь поможет добраться до подножия горных вершин, проведет по узким тропкам и цветущим альпийским лугам.

Основные направления конных маршрутов:

К Шавлинским озерам. Удивительной красоты местность. Озера с прозрачной водой окружены белоснежными вершинами. К Каракольским озерам. Невероятно красивые высокогорные водоемы, окруженные цветущими лугами. К подножию горы Белуха. Самой высокой горе Алтая и Сибири. На плато Укок. Загадочное и суровое место на юге Алтая.

Наш путь будет проходить через кедровые леса, луга и поляны, горы и озера. За несколько недель вы сможете стать частью местной природы, познакомиться с алтайским бытом, изучить культуру.

Преимущества конных походов

Конные туры в Горном Алтае привлекают туристов куда больше, чем путешествия на автомобилях. И у этого есть несколько причин:

Полное единение с природой. На маршрутах не будет большого скопления туристов.

Польза для здоровья. Конные прогулки и свежий горный воздух благотворно влияют на выносливость, сердечно-сосудистую систему.

Больше возможностей. Верхом можно пройти туда, куда никогда не проедет даже самый современный автомобиль.

Наши экскурсии подойдут и начинающим туристам, что никогда не занимались верховой ездой. В программах предусмотрены стоянки, где можно отдохнуть от поездки и прогуляться пешком.

Вместе с вами путешествовать будет опытный инструктор и конюх. Они научит правильно управлять лошадью и правильной посадке. Подобрать конный тур по Горному Алтаю можно на сайте организатора: https://akkem-tur.ru/katalog-turov/konnye-tury