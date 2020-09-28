Конденсационные газовые котлы: сфера применения и особенности

Решение заменить свой старый газовый котел высокоэффективным конденсационным устройством – отличный способ сэкономить деньги. Даже при регулярном обслуживании и уходе многие отопительные устройства теряют эффективность. Хороший вариант – конденсационный котел, который признан во всем мире как более экономичный и экологичный. Если вашему отопительному прибору более 4 лет, скорее всего, вы не получаете максимума от своей газовой системы центрального отопления.

Конденсационные котлы медленно, но уверенно заменяют обычные варианты. По оценкам, около 16% мировых выбросов CO2 в год приходится на старые модели. Неудивительно, что многие страны вводят особые правила использования отопительных приборов.

В чем преимущества конденсационных котлов

Данный тип котлов – это экономически выгодный и экологичный выбор. Они эффективнее используют вырабатываемое тепло, экономя энергию, деньги, производят меньше выбросов CO2.

Энергоэффективность

Современные конденсационные котлы считаются энергоэффективными по крайней мере на 90%, а для самых лучших моделей на рынке этот показатель достигает 97%. Конденсационные отопительные приборы вырабатывают тепло за счет сжигания газового топлива. Произведенное тепло поступает в первичный теплообменник, затем используется вашими радиаторами. Однако в конденсационных котлах есть то, чего не хватает традиционным котлам – вторичный теплообменник или «зона конденсации». У обычных отопительных устройств КПД ниже, так как выхлопные газы выходят из дымохода. Это приводит к потере потенциального тепла и энергии. Преимущества использования конденсационных котлов очевидны.

Безопасность

Конденсационные котлы производят меньше выбросов CO2 и, следовательно, являются более экологичным выбором. Почему:

Конденсационные котлы имеют идеальную теплоизоляцию, что исключает риск засасывания чужеродных предметов.

Отсутствует риск контакта с токсичными веществами, поскольку конденсированная жидкость утилизируется через трубу, подсоединенную к дренажной системе.

В котлах используются нержавеющая сталь и алюминий, что предотвращает коррозию, повышая срок службы.

Широкий выбор и надежность

Спрос растет, и теперь есть широкий выбор различных брендов, стилей и размеров. Это упрощает выбор отопительного прибора, наиболее подходящего для ваших домашних потребностей. Эти котлы производятся с использованием современных технологий.