Кому и где выгодно брать займы

При возникновении финансовых проблем можно обратиться к родственникам, с просьбой одолжить небольшую сумму. Однако это не всегда удобно. Проще оформить заём в микрофинансовой организации или получить кредит в банке. В первом случае потребуется минимум документов, вероятность одобрения – более 95%. Банки отличаются от МФО – требуется расширенный пакет документов, шанс получить положительный ответ составляет примерно 60%.

Что выбрать – банк или МФО? Сервис займов «Ваш инвестор» расскажет о плюсах и минусах потребительского кредитования в банке и микрофинансовой организации, а так же оформления кредита с залогом ПТС Также вы узнаете о специфике оформления и возврата займа в ломбарде.

Плюсы и минусы кредитов в банках

Оформление кредита в банке выгодно для заемщика по следующим причинам:

Низкая ставка. В сравнение с кредитом в автоломбарде, кредитные программы в банке отличаются более выгодными процентами. Клиентам с хорошим кредитным рейтингом одобрят минимальную ставку.

Крупный лимит. Сумма потребительского кредита в банках достигает 5 000 000 рублей. МФО вправе выдавать займы на сумму до 500 000 рублей. Таково предписание ЦБ РФ.

Длительный срок кредитования. Срок потребительского кредитования составляет до 7 лет. В микрофинансовых организациях займы выдают на срок до 1 года с последующей пролонгацией, если это требуется.

Разные программы. Заемщикам доступно ипотечное кредитование, целевые займы, кредитные карты, а также автокредитование в банках.

Несмотря на множество плюсов, оформление кредита в банке имеет свои недостатки, о которых лучше узнать перед подачей заявки. Банки предъявляют высокие требования к заемщикам. Оформить кредит получится у граждан РФ старше 23 лет. Конечно, есть организации, которые кредитуют с 18 лет, но с каждым годом их становится все меньше.

Потребительский кредит сопровождается обязательной страховкой, которая увеличивает полную стоимость кредита. При отказе от опции финансовой защиты ставка повышается до 10 п. п.

Оформить кредит в банке могут заемщики с положительной кредитной историей. Клиенты с негативной КИ получат отказ.

Для оформления кредита в банке требуется подтверждение дохода и занятости. Если заемщик не может представить справку 2-НДФЛ, ему одобряют скромный лимит или отказывают в выдаче кредита.

Плюсы и минусы займов в МФК и МКК

Кредитные микрозаймы – оптимальный вариант для тех, кто не может взять деньги в долг в банках из-за плохой КИ или отсутствия дохода. МФО более лояльны к потенциальным клиентам, выдавая деньги заемщикам с испорченным рейтингом и просрочками по активным займам.

Требования к заемщикам МФО минимальны, в отличие от банков. Выгодные автокредиты или микрозаймы выдают лицам старше 18 лет при наличии временной или постоянной регистрации в любом регионе РФ.

Еще один плюс – простая процедура оформления займа в МФО. Процесс занимает до 30 минут. За это время заемщик заполняет анкету и получает решение. При оформлении займа под залог автомобиля дополнительно требуется провести осмотр машины, который занимает 15-30 минут.

Чтобы обратиться к микрозаймам онлайн требуется только паспорт гражданина РФ. Без справки о доходах и трудовой книжки. В редких случаях МФО запрашивает второй документ, удостоверяющий личность.

Денежные займы денег в России характеризуются прозрачными условиями. Давно прошли те времена, когда недобросовестные МФО начисляли высокие проценты. Теперь деятельность МФО регулируется Центробанком, защищая заемщиков от сверхвысоких процентов и штрафов. Все легальные МФО в России обязаны соблюдать предписания регулятора.

О минусах кредитования в МФК и МКК:

ограниченная сумма кредита – до 500 000 в МКК и до 1 000 000 рублей в МФК;

относительно высокая ставка по краткосрочным займам – 1% в сутки (по долгосрочным займам процент ниже);

срок кредита – до 12 месяцев, но его можно продлить еще на 1 год.

Онлайн и офлайн МФО дают возможность заемщикам с испорченной репутацией решить финансовые проблемы за пару часов. Главное – вносить вовремя платежи и не нарушать договор. В противном случае данные о просрочке поступят в БКИ, что негативно отразится на КИ.

Другие варианты взятия денег под проценты

Когда банки и МФО не подходят, можно взять деньги в ломбарде, заложив автомобиль. Ломбардам разрешено выдавать займы под залог ПТС авто или имущества на определенный срок. Их деятельность тоже регулируется Центробанком, поэтому беспокоиться не о чем. При оформлении займа под залог ПТС, на залоговый автомобиль накладывают юридические ограничения – его нельзя продать, обменять или подарить. Ограничения снимаются после 100% погашения долга и процентов.

В зависимости от программы транспортное средство можно оставить на стоянке залогодержателя, снизив процентную ставку, либо продолжить пользоваться машиной.

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ООО МФК “ЦФР ВИ”, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций: № 1803550008909.