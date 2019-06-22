Когда нужно разбрасывать компост

Пользу от внесения компоста в почву трудно переоценить. Ведь по насыщенности питательными веществами это одно из лучших органических удобрений. Еще одним его достоинством является универсальность. Ведь качественно приготовленный компост можно применять фактически в любое время года. В этой статье мы рассмотрим пользу данного удобрения в зависимости от периода внесения.

Какой эффект компост оказывает на почву и растения

Попадая в почву, компост насыщает ее питательными веществами и гумусом. Первые нужны для микроорганизмов и червей, которые отвечают за структуру верхнего слоя грунта. А гумус является главным фактором плодородия земли. Он есть в почве изначально, но под воздействием различных погодных и человеческих факторов его количество на участке уменьшается. Органические удобрения, и в частности компост, являются самым оптимальным источником гумуса.

Для растений это удобрение служит в качестве подпитки. Благодаря своей структуре, компост легко впитывается и растворяется. Вносить компост с этой целью можно на любом этапе роста. Однако наиболее сильный эффект он окажет во время активной фазы развития растения.

Для чего вносят компост осенью

На огороде его бросают в грядки под перекопку. За зиму он успеет полностью разложиться и пропитать грунт. Для этой цели можно использовать даже не до конца приготовленный компост.

Что касается дачных участков, то это удобрение отлично подойдет для поддержки плодовых деревьев и земли возле них. Делается это следующим образом:

С помощью садового бура делают 5-6 отверстий (10 см) по периметру кроны;

В каждое отверстие загружается примерно одна лопата компоста;

Земля в месте обработки слегка боронится граблями.

Польза от весеннего внесения компоста

Весной компост можно разбросать в бороздах для посева. Растения будут активней расти и получать дополнительную подпитку. Также его можно применить в качестве мульчи для клубники и молодых ростков различных культур. Рассада помидор и капусты также нуждается в подкормке. Для этого достаточно бросить небольшую горсть компоста в каждую лунку.

Удобрить весной необходимо и декоративные растения сада. Это позволит увеличить активность появления бутонов и срок цветения. Вносят компост в таком случае как внутрь почвы, так и в качестве мульчи. Если у вас есть газон, то после зимы компост поможет ему восстановится, вернет насыщенный цвет и повысит плотность травы.

Итоги

Компост способен принести пользу участку в любое время года. Однако сделать его в таких количествах трудно, так как готовится он практически целый год. Поэтому многие садоводы сейчас приобретают готовый компост, экономя время и силы.