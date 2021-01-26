Кое-что в кишечнике может защитить человека от коронавируса. Что это?
Исследователи обнаружили, что кое-что в кишечнике может повлиять на тяжесть течения covid-19. Так что же это? Как это влияет на иммунный ответ организма?
Ответ — «микробиота кишечника». Это различные группы бактерий, которые живут в кишечнике и влияют на здоровье человека.
Исследование было проведено учёными, в том числе доктором Сью Нг из Китайского университета Гонконга. Оно было опубликовано в понедельник в медицинском журнале Gut.
Исследователи обнаружили, что микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике, влияют на тяжесть течения covid-19 и силу ответа иммунной системы на инфекцию. По мнению учёных, дисбаланс микрофлоры кишечника также является причиной длительного течения болезни.
Исследовательская группа обнаружила, что состав микрофлоры кишечника у пациентов с covid-19 и без него значительно различается, независимо от того, лечились они антибиотиками или нет.
По словам исследователей, covid-19 — это в первую очередь респираторное заболевание, но появляется все больше свидетельств того, что пищеварительная система играет определенную роль в течении болезни.
Сообщается, что исследователи собрали и проанализировали результаты анализов крови и стула 100 пациентов больниц с лабораторно подтвержденной инфекцией covid-19.
Иммунные ответы
В отчете исследователей говорится, что связь между составом микробиоты кишечника, уровнями цитокинов и воспалительными маркерами у пациентов с covid-19 позволяет предположить, что микробиом кишечника влияет на степень тяжести covid-19, возможно, через модуляцию иммунных ответов хозяина (человека).
«У пациентов с COVID-19 отсутствуют некоторые полезные бактерии, которые, как известно, регулируют нашу иммунную систему», — сказала доктор Сью Нг.
По ее словам, так называемый дисбактериоз сохраняется после того, как организм выздоровел, но может проявляться в «долгоиграющих симптомах», от которых страдают некоторые пациенты.
Исследовательская группа разработала оральную формулу живых бактерий, известных как пробиотики, и специальную капсулу для защиты организмов, пока они не достигнут кишечника.
«По сравнению с пациентами, получающими стандартную помощь, наше пилотное клиническое исследование показало, что большинство пациентов с covid-19, получивших наш пробиотик, избавились от всех побочных симптомов», — сказала Нг, добавив, что у тех, кто получил эту формулу, значительно снизились маркеры воспаления в крови, увеличилось количество полезных бактерий в стуле и появились антитела к коронавирусу.
На следующей диаграмме показаны девять наиболее распространенных симптома коронавируса. Полный список симптомов коронавирусной инфекции вы можете посмотреть здесь.
Баланс
Количество бактерий, обитающих в кишечнике, составляет 10^13-14 КОЕ/г. Полезные бактерии составляют более 85% от общего числа микроорганизмов. В кишечнике обитают полезные грамположительные бактерии Lactobacilli и Bifidobacterium, а также болезнетворные микроорганизмы.
В кишечнике есть несколько типов бактерий, все они находятся в равновесии и образуют микрофлору. Нарушение баланса в микрофлоре кишечника приводит к проблемам и заболеваниям.
Бактерии — одноклеточные микроорганизмы, которые перемещаются, размножаются и адаптируются к окружающей среде. При этом одни виды бактерий полезны для человека, а другие считаются вредными и патогенными.
Бактерии — неотъемлемая часть человеческого организма, играющая важную роль. Например, большинство бактерий живут в кишечнике, где они формируют особую микрофлору. Многие виды бактерий живут на коже здорового человека, образуя микрофлору кожи. Во рту также содержится большое количество бактерий. А в легких присутствует 128 видов микроорганизмов.
Полезные бактерии в кишечнике помогают переваривать жиры и клетчатку. Они также вырабатывают витамины B и K, предотвращают превращение нитратов в токсины и поддерживают нормальный уровень кислотности в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, они помогают выводить токсины из печени.
Что такое пробиотики?
Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах вызывают улучшение здоровья организма-хозяина.
Что такое пребиотики?
Пребиотики — это неперевариваемые пищевые волокна, которые ферментируются кишечными бактериями с образованием короткоцепочечных жирных кислот, полезных для здоровья кишечника.
Пробиотики и пребиотики называют симбиотиками.
Факторы, влияющие на бактерии в кишечнике человека:
— Возраст;
— Диета;
— Окружающая среда;
— Гены;
— Прием некоторых лекарственных препаратов, особенно антибиотиков.
Функции кишечных бактерий:
— Метаболизм и переваривание некоторых продуктов питания и медикаментов;
— Создание барьера для защиты от кишечных инфекций;
— Выработка витамина К, который жизненно необходим для производства протромбина — белка, играющего решающую роль в свертывании крови;
— Согласно исследованиям, некоторые виды бактерий играют ключевую роль в защите организма от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также способствуют укреплению иммунитета.
Как сохранить здоровье микрофлоры кишечника?
— Не злоупотребляйте антибиотиками, которые могут негативно повлиять на полезные бактерии в кишечнике. Не принимайте антибиотики без назначения врача.
— Придерживайтесь здорового питания. Постарайтесь употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой и пищевыми волокнами. Например, включите в свой рацион бурый рис и чёрный хлеб.
— Ешьте естественным образом ферментированные продукты, содержащие пробиотики (живые бактерии).
Продукты, содержащие пробиотики:
— Квашеная капуста;
— Соленья;
— Мисо — традиционная японская приправа, приготовленная путем ферментации соевых бобов;
— Некоторые виды йогурта;
— Кефир — кисломолочный напиток.
Усама Абу ар-Руб (د. أسامة أمو الرب)
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