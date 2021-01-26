Кое-что в кишечнике может защитить человека от коронавируса. Что это?

Исследователи обнаружили, что кое-что в кишечнике может повлиять на тяжесть течения covid-19. Так что же это? Как это влияет на иммунный ответ организма?

Ответ — «микробиота кишечника». Это различные группы бактерий, которые живут в кишечнике и влияют на здоровье человека.

Исследование было проведено учёными, в том числе доктором Сью Нг из Китайского университета Гонконга. Оно было опубликовано в понедельник в медицинском журнале Gut.

Исследователи обнаружили, что микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике, влияют на тяжесть течения covid-19 и силу ответа иммунной системы на инфекцию. По мнению учёных, дисбаланс микрофлоры кишечника также является причиной длительного течения болезни.

Исследовательская группа обнаружила, что состав микрофлоры кишечника у пациентов с covid-19 и без него значительно различается, независимо от того, лечились они антибиотиками или нет.

По словам исследователей, covid-19 — это в первую очередь респираторное заболевание, но появляется все больше свидетельств того, что пищеварительная система играет определенную роль в течении болезни.

Сообщается, что исследователи собрали и проанализировали результаты анализов крови и стула 100 пациентов больниц с лабораторно подтвержденной инфекцией covid-19.

Иммунные ответы

В отчете исследователей говорится, что связь между составом микробиоты кишечника, уровнями цитокинов и воспалительными маркерами у пациентов с covid-19 позволяет предположить, что микробиом кишечника влияет на степень тяжести covid-19, возможно, через модуляцию иммунных ответов хозяина (человека).

«У пациентов с COVID-19 отсутствуют некоторые полезные бактерии, которые, как известно, регулируют нашу иммунную систему», — сказала доктор Сью Нг.

По ее словам, так называемый дисбактериоз сохраняется после того, как организм выздоровел, но может проявляться в «долгоиграющих симптомах», от которых страдают некоторые пациенты.

Исследовательская группа разработала оральную формулу живых бактерий, известных как пробиотики, и специальную капсулу для защиты организмов, пока они не достигнут кишечника.

«По сравнению с пациентами, получающими стандартную помощь, наше пилотное клиническое исследование показало, что большинство пациентов с covid-19, получивших наш пробиотик, избавились от всех побочных симптомов», — сказала Нг, добавив, что у тех, кто получил эту формулу, значительно снизились маркеры воспаления в крови, увеличилось количество полезных бактерий в стуле и появились антитела к коронавирусу.

На следующей диаграмме показаны девять наиболее распространенных симптома коронавируса. Полный список симптомов коронавирусной инфекции вы можете посмотреть здесь.

Баланс

Количество бактерий, обитающих в кишечнике, составляет 10^13-14 КОЕ/г. Полезные бактерии составляют более 85% от общего числа микроорганизмов. В кишечнике обитают полезные грамположительные бактерии Lactobacilli и Bifidobacterium, а также болезнетворные микроорганизмы.

В кишечнике есть несколько типов бактерий, все они находятся в равновесии и образуют микрофлору. Нарушение баланса в микрофлоре кишечника приводит к проблемам и заболеваниям.

Бактерии — одноклеточные микроорганизмы, которые перемещаются, размножаются и адаптируются к окружающей среде. При этом одни виды бактерий полезны для человека, а другие считаются вредными и патогенными.

Бактерии — неотъемлемая часть человеческого организма, играющая важную роль. Например, большинство бактерий живут в кишечнике, где они формируют особую микрофлору. Многие виды бактерий живут на коже здорового человека, образуя микрофлору кожи. Во рту также содержится большое количество бактерий. А в легких присутствует 128 видов микроорганизмов.

Полезные бактерии в кишечнике помогают переваривать жиры и клетчатку. Они также вырабатывают витамины B и K, предотвращают превращение нитратов в токсины и поддерживают нормальный уровень кислотности в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, они помогают выводить токсины из печени.

Что такое пробиотики?

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах вызывают улучшение здоровья организма-хозяина.

Что такое пребиотики?

Пребиотики — это неперевариваемые пищевые волокна, которые ферментируются кишечными бактериями с образованием короткоцепочечных жирных кислот, полезных для здоровья кишечника.

Пробиотики и пребиотики называют симбиотиками.

Факторы, влияющие на бактерии в кишечнике человека:

— Возраст;

— Диета;

— Окружающая среда;

— Гены;

— Прием некоторых лекарственных препаратов, особенно антибиотиков.

Функции кишечных бактерий:

— Метаболизм и переваривание некоторых продуктов питания и медикаментов;

— Создание барьера для защиты от кишечных инфекций;

— Выработка витамина К, который жизненно необходим для производства протромбина — белка, играющего решающую роль в свертывании крови;

— Согласно исследованиям, некоторые виды бактерий играют ключевую роль в защите организма от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также способствуют укреплению иммунитета.

Как сохранить здоровье микрофлоры кишечника?

— Не злоупотребляйте антибиотиками, которые могут негативно повлиять на полезные бактерии в кишечнике. Не принимайте антибиотики без назначения врача.

— Придерживайтесь здорового питания. Постарайтесь употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой и пищевыми волокнами. Например, включите в свой рацион бурый рис и чёрный хлеб.

— Ешьте естественным образом ферментированные продукты, содержащие пробиотики (живые бактерии).

Продукты, содержащие пробиотики:

— Квашеная капуста;

— Соленья;

— Мисо — традиционная японская приправа, приготовленная путем ферментации соевых бобов;

— Некоторые виды йогурта;

— Кефир — кисломолочный напиток.

Усама Абу ар-Руб (د. أسامة أمو الرب)

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