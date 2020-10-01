«Клен»: новые стильные стулья для вашего ресторана, кафе, бара

Что важнее для гостя, вкусное меню или комфортная обстановка в ресторане, кафе, баре (каждом предприятии общественного питания)? Такой вопрос сродни спору о курице и яйце, ведь как есть люди, боготворящие повара известного заведения, так и следует учитывать почитателей особой атмосферы какого-то модного ресторана.

Успешные рестораторы умело сочетают гастрономические предпочтения гостей с созданием комфорта для их приятного времяпрепровождения.

Где искать новые идеи для обустройства ресторана

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