Клиника ЭКО «АльтраВита»: какие программы предлагает и в чем преимущества

ЭКО — это экстракорпоральное оплодотворение. Это такая процедура, при которой оплодотворение яйцеклетки осуществляется за пределами женского организма. На сегодня это один из самых эффективных способов иметь потомство при наличии бесплодия. Экстракорпоральное оплодотворение можно провести в клинике ЭКО «Альтравита», которая находится в Москве. Здесь грамотные специалисты подберут для вас индивидуальные программы ЭКО с учетом вашего организма.

Какие программы ЭКО предлагает клиника «АльтраВита»

В клинике «АльтраВита» есть большое разнообразие программ ЭКО. Вы можете выбрать для себя оптимальный вариант с учетом особенностей вашего организма и ваших желаний. Вот программы, предлагаемые в «АльтраВита»:

базовое ЭКО. На сегодняшний день это самая востребованная программа в репродуктивной медицине. Она предполагает стимуляцию овуляции у женщин;

суррогатное материнство. Данная программа отлично подходит в том случае, если женщина сама не может выносить ребенка по тем или иным причинам. Тогда ей могут предложить суррогатное материнство;

двойная стимуляция. Данная программа позволяет оптимизировать рост фолликулов за короткий промежуток времени. Обычно проводится как дополнение к обычной стимуляции, когда наблюдается несинхронный рост фолликулов. Программа двойной стимуляции позволяет дорасти остальным фолликулам до стандартных размеров;

естественное ЭКО. В рамках данной программы специальные средства-стимуляторы не используются. В основе данной программы лежит пункция — прокол стенки фолликула с целью извлечь яйцеклетку для последующего экстракорпорального оплодотворения.

Все вышеперечисленное — еще не полный перечень программ, предлагаемых клиникой «АльтраВита». Еще есть ЭКО с донорскими эмбрионами, с витрифицированными ооцитами и пр. Такие методы, как правило, применяются в нестандартных ситуациях.

Почему стоит обращаться в клинику «АльтраВита»

Если вам нужна услуга ЭКО, рекомендуем обращаться в клинику «АльтраВита». Вот преимущества клиники:

собственное диагностическое отделение, в котором проводятся все виды исследований;

собственная лаборатория, которая работает по американским стандартам;

большое количество программ, среди которых каждый может выбрать оптимальный вариант.

Другими преимуществами «АльтраВита» являются большой процент успешно выполненных ЭКО (значение выше среднего по стране), использование только передового оборудования и сертифицированных препаратов.