В разных странах есть масса разных институтов, например, в Киеве есть институт Свеклы, а в Корее институт Традиционной Корейской Кухни. Это огромный институт, здесь работают клерки и занимаются они в основном квашеной капустой. А почему бы и нет, ведь есть же у нас профессор кислых щей.

Китайский салат

Мы все привыкли видеть сегодня на прилавках китайский салат, а в Корее не знают что это салат и тем более китайский, у них это капуста. Кимчи, наверное, самое национальное блюдо в Корее. Чтобы его приготовить, конечно же, нужна эта корейская капуста, а так же лук зеленый обычный и лук-порей, петрушка, если есть, то и лимонник можно положить. Корень имбиря кладем обязательно, чеснок и редьку тоже.

Дальше начинаются изыски

Есть огромное количество вариантов приготовления кимчи, незыблема только капуста. В нашем случае добавим устрицы, красный перец, креветки. Теперь берем нашу капусту, разрезаем вдоль на две половины. Берем глубокую миску, наливаем в нее воду, кладем туда соль, а потом кладем в эту воду капусту и каждый лист как бы промазываем солью, и оставляем постоять в таком виде на шесть часов.

Средневековый корейский поэт сказал замечательные слова, что квашеную белую редиску хорошо есть все три летних месяца, а если ее еще и подсолить, то это хорошая еда на зиму. Пушкин, наверное, не справился бы с таким сложным стихотворением. Это свидетельствует о том, что в Корее квасят не только капусту, а все что видят, то и квасят.

Приготовление

После шести часов просаливания капусту моем в проточной воде, каждый листик как просаливали, так и вымываем не менее четырех раз. Для соуса хорошо бы выварить анчоусы и креветки, но мы этого делать не будем, а то получится вообще термоядерное блюдо. А вот лук, редьку, чеснок и имбирь порежем, и все перемешаем. Да, совсем забыла, в магазине покупаем специальную корейскую приправу и с ней перемешиваем эти ингредиенты. Потом этим перемазываем каждый листочек капусты. Все, кимчи готово можно есть сейчас, а лучше через неделю.

Когда начали готовить в Корее кимчи, никто не знает. Говорят, что это блюдо относится вообще к какому-то до историческому периоду до нашей эры. Главное что в Корее это имеет особый смысл, это сохранность овощей в течение всего года. Такую острую капусту дают детям с трехлетнего возраста.

То, что кимчи очень полезно признал американский институт питания, введя это кимчи, в пять самых полезных продуктов на планете.

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