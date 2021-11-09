Картофельное пюре из двух ингредиентов

Это подходящее для повседневного ужина картофельное пюре по вкусу совсем не отличается от самого картофеля. В чем секрет? Вода с крахмалом. Оставьте немного воды после варки и добавьте её к толченой картошке: подливайте по одной столовой ложке, тщательно перемешивая, пока пюре не станет однородным. А потом добавьте немного сметаны для вкуса. Вот так просто, легкое кремовое пюре готово. Помните, чему учила Ма Инглз (Ma Ingalls) из сериала «Маленький домик в прериях»: «Молока не было, но Ма сказала: “Оставь немного воды, толченую картошку тщательно взбей большой ложкой”. Пюре получилось белым и воздушным».

Количество порций: 4

Время готовки: 30 минут

Кошерная соль и свежемолотый черный перец

¼ стакана сметаны или жирного греческого йогурта

Приготовление:

Шаг 1

Очистите картофель и порежьте его кусочками в один дюйм (2,5 см). Поместите в большой сотейник, добавьте две столовые ложки соли, залейте холодной водой на один дюйм (2,5 см) выше уровня картофеля.

Шаг 2

Доведите до кипения на большом огне, убавьте нагрев до среднего и варите минут десять, чтобы картофель можно было легко проткнуть вилкой.

Шаг 3

Часть воды из сотейника перелейте в стакан, остальное — слейте. Держа сотейник на медленном огне, растолките картофель специальной толкушкой или деревянной ложкой.

Шаг 4

Активно вмешайте оставшуюся после варки воду, вливая её по одной столовой ложке, пока картофель не станет гладким и однородным (на это уйдет около половины стакана). Добавьте сметану, приправьте солью и перцем по вкусу.

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