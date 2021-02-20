Калорийный продукт, который поможет вам похудеть

Благодаря своим свойствам грецкий орех идеально подходит для улучшения работы пищеварительного тракта и снятия мышечного напряжения.

Грецкие орехи — это идеальный вариант для повседневного снека. Небольшая горстка грецких орехов каждый день приносит нашему организму огромную пользу. Вспомнить хотя бы тот факт, что, будучи сытной (и при этом здоровой) пищей, они отлично помогают обуздать наш аппетит.

Благодаря своему химическому составу грецкий орех имеет множество полезных свойств. Нурия Фернандес (Nuria Fernández), нутрициолог спортивно-оздоровительных центров Centros Metropolitan, объяснила, как именно грецкие орехи влияют на наше здоровье. Во-первых, они способствуют снятию мышечного напряжения за счет входящих в их состав минералов, которые облегчают передачу нервных импульсов и выступают в роли антиоксидантов, предотвращая окислительный стресс. Кроме того, благодаря жирным кислотам омега-3 растительного происхождения грецкие орехи обладают противовоспалительными свойствами, а содержание витамина Е способствует восстановлению влажности кожи. За счет содержания клетчатки они могут стать идеальными союзниками в борьбе против запоров, а аминокислота L-аргинин позволяет снизить риск сердечных заболеваний, оказывая положительный эффект на сосуды.

Грецкие орехи на страже наших желудков

Как утверждается в исследовании, проведенном учеными из Корейского исследовательского центра профилактики рака и опубликованном в международном научном журнале Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, в дополнение ко всем этим преимуществам регулярное употребление грецких орехов может существенно снизить негативные последствия заражения бактерией Helicobacter pylori, обитающей в желудках около половины мирового населения.

Хеликобактер, обнаруженный слишком поздно, может вызвать серьезные осложнения. Бактерия ослабляет защитное покрытие желудка, позволяя пищеварительным сокам проникать в его слизистую оболочку и провоцировать ее раздражение. Элиса Эскориуэла (Elisa Escorihuela), фармацевт, диетолог-нутрициолог и одна из авторов раздела «Здоровье» газеты ABC. es, рассказывает, что симптомы зачастую различаются: «У кого-то заражение может протекать бессимптомно, а у кого-то вызвать ряд неприятных ощущений, как изжога, рефлюкс-эзофагит или боли в желудке».

Вернемся к исследованию ученых из Кореи: было установлено, что экстракт цельного грецкого ореха помогает создать защитные белки и оказать противовоспалительный эффект на кишечник, что защищает организм от Helicobacter pylori и последующего развития рака.

Несмотря на то, что грецкие орехи обладают множеством полезных свойств, бывают и случаи, когда они намеренно исключаются из рациона в силу высокой энергетической ценности. При этом диетолог-нутрициолог Мария Нейра (María Neira) отмечает, что питание важно рассматривать комплексно. И хотя грецкие орехи действительно являются продуктом высококалорийным, их умеренное потребление принесет много пользы. «Необходимо принимать во внимание способность грецкого ореха утолять голод, а также его приятные вкусовые качества и усвояемость», — объясняет она. Названные характеристики и дают нам возможность сбросить лишний вес, поскольку этот полезный снек помогает контролировать чувство голода в перерывах между приемами пищи.

Как хранить грецкие орехи

Чтобы в полной мере насладиться всеми достоинствами грецких орехов, важно правильно их хранить. Мария Нейра советует следующее:

— Если это орехи неочищенные, следите, чтобы на поверхности скорлупы не появлялось трещин, пятен, дырочек, а также сохранялся правильный цвет.

— Если это орехи очищенные, то важно проследить, чтобы они сохраняли свой естественный цвет и не пересушивались.

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