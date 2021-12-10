Какой монитор с частотой 144 Гц выбрать

С каждым годом на рынке становится всё больше мониторов с частотой 144 Гц, в то время как количество стандартных 60-герцовых моделей неумолимо сокращается. Высокая частота обновления делает картинку более плавной, причем независимо от того, как вы пользуетесь компьютером. Плавность ощущается везде: во время серфинга в браузере, при работе в графическом редакторе, во время видеоигр и даже при работе с текстом. Более плавная картинка – это несомненное преимущество и логичное направление для развития всей отрасли. В этой статье мы расскажем, на что обращать внимание при выборе монитора 144 Гц, а также предложим собственную подборку лучших моделей 2021 года.

Какие характеристики важны

Учитывать стоит ряд параметров:

Разрешение дисплея. Данная характеристики описывает количество пикселей, из которых построена матрица экрана. Пиксели являются «кирпичиками», из которых состоит изображение, и чем больше этих «кирпичиков» приходится на квадратный дюйм, тем выше детализация. Плотность пикселей напрямую зависит от диагонали, поэтому чем больше размер монитора вам нужен, тем выше разрешение следует выбрать. Для мониторов с диагональю 22-24 дюймов оптимальное разрешение Full HD, для 27″ – QHD, для 31.5″ и выше – 4K UHD. Геймерам стоит помнить, что чем выше разрешение дисплея, тем более мощная видеокарта и процессор потребуются для обеспечения высокой частоты кадров в играх.

Время отклика – на сегодняшний день подавляющее большинство мониторов имеет показатель 5 мс и ниже, что очень хорошо, ведь данная характеристика напрямую отражает то, за сколько времени картинка на экране успевает среагировать на действия пользователя. Для геймеров рекомендуется не более 1-2 мс, для работы и повседневного использования не играет никакой роли.

Соотношение сторон. Абсолютным стандартом является соотношение 16:9, и именно под такие параметры адаптируют свои игры и приложения все разработчики. Для изощренных потребителей предлагаются Ultrawide мониторы с соотношением сторон 21:9 и больше. Такие модели подойдут тем, кому стандартного рабочего пространства не хватает для работы или других задач.

Покрытие экрана. Для стационарного ПК, который стоит возле окна, лучше брать монитор с матовым покрытием – оно не бликует и ничего не отражает, поэтому в яркие солнечные дни не вызывает дискомфорта. Зато мониторы с глянцевым покрытием показывают немного более сочную и яркую картинку.

Также перед покупкой убедитесь, что на выбранном мониторе присутствуют необходимые интерфейсы для подключения к вашему ПК. Обычно это DisplayPort или HDMI, но у старых компьютеров всё еще могут быть видеовыходы VGA или один из разновидностей DVI.

ТОП-3 лучших мониторов 2021 года

И напоследок представим собственный ТОП-3 лучших мониторов с частотой обновления 144 Гц: