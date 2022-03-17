Какой шкаф лучше выбрать для прихожей?

При покупке мебели в прихожую хочется, чтобы она была вместительной, не занимала полезное пространство и сочеталась с интерьером. Важно учитывать размеры и конфигурацию помещения, количество членов семьи и личные предпочтения. О том, какой лучше шкаф выбрать в прихожую, читайте в нашей статье.

Разновидности

Классификация шкафов по типу конструкции:

Встроенные — без задней стенки, встраиваются в нишу. Их главное достоинство в том, что они экономят пространство;

Отдельно стоящие — с боковыми панелями и задней стенкой. Легко собираются и отличаются мобильностью;

Модульные — состоят из отдельных блоков, которые соединяются с учетом потребностей.

По форме:

Прямые — один из самых востребованных вариантов. Прямоугольная конструкция устанавливается вдоль стены;

Угловые — по-другому называются г-образными. Состоят из 2 секций, которые соединены под прямым углом. Они ценятся за компактность и не занимают много места;

Диагональные — похожи на предыдущие, только соединение не под прямым углом, а по диагонали;

Радиусные — сделаны в форме полукруга, бывают с внешним и внутренним радиусом.

Какой шкаф в прихожую выбрать, зависит от ее параметров. Угловые шкафы https://www.divan.by/category/uglovye-skafy прекрасно подойдут для малогабаритных помещений. Прямые модели тоже будут актуальны. А вот диагональные и радиусные потребуют больше пространства. Заранее сделайте замеры, чтобы мебель соответствовала площади коридора.

Системы открывания дверей

Традиционный вариант — шкафы с распашными дверями, которые крепятся на петли. Такие модели надежные, долговечные, отличаются доступной ценой, легко собираются, неприхотливы в уходе. Однако для узкой и тесной прихожей это не лучший выбор.

Шкафы-купе https://www.divan.by/category/shkafy-kupe, наоборот, позволяют экономить пространство. Они универсальные, с различным внутренним наполнением и большой вместительностью. Однако есть нюансы — раздвижная система ограничивает обзор наполнения шкафа и его глубину. Кроме того, отсутствует возможность его перемещения из одной комнаты в другую.

Полезные советы

Обращайте внимание на наполнение — удобно, если будут не только полки и просторное отделение для верхней одежды, но и специальная полка для обуви, крючки, выдвижные ящики;

Заранее подумайте о расположении шкафа — если есть ниша, желательно встроить туда шкаф. Можно обыграть углы, выбрав угловую модель;

Чтобы визуально увеличить помещение, сделайте во входной зоне зеркальные створки;

Учитывайте, что глянцевые поверхности требуют ежедневного ухода. Возможен компромисс: стекла и глянец вверху, а в нижней части — немаркие поверхности.

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Вывод: для маленьких и узких коридоров лучше подойдут раздвижные и встроенные модели. Также обратите внимание на компактные прямые шкафы. Если место позволяет, выбирайте любой вариант.

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