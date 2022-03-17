Какой кардиотренажер самый лучший и эффективный для похудения?

Кардиотренажеры улучшают работу сердца, сосудов и органов дыхания, позволяют натренировать тело, повышают выносливость. Однако большинство пользователей приобретают их, чтобы похудеть. С этой задачей хорошо справляются беговые дорожки, велотренажеры, гребные тренажеры, эллипсоиды. Но, чтобы ответить на вопрос, какой кардиотренажер лучше подходит для похудения, нужно сравнить их по таким параметрам, как расход калорий и нагружаемые мышцы.

Беговая дорожка

Это, пожалуй, самый популярный кардиотренажер для дома.

Беговые дорожки https://getactive.ru/catalog/begovye-dorozhki/ дают хорошую нагрузку на нижнюю часть тела – ноги, ягодицы, берда. Однако в процессе тренировки также задействуются мышцы спины и пресса.

За 1 час занятий расходуется от 300 (ходьба) до 600 (бег) ккал. Не удивительно, что многие, выбирая, какой кардиотренажер для дома лучше подойдет для похудения, отдают предпочтение именно дорожке. Кстати, модели представлены в широком ценовом диапазоне, но учтите, что тренировки противопоказаны людям с больными суставами и проблемами с позвоночником.

Велотренажеры

Вторую позицию в рейтинге самых популярных кардиотренажеров для дома занимают велотренажеры https://getactive.ru/catalog/velotrenazhery/. Они представлены двумя видами – вертикальными и горизонтальными, которые различаются по способу посадки.

В вертикальных тренажерах педали располагаются под седлом, а руль отдален. Такое оборудование дает максимальную нагрузку, поскольку позволяет прокачать не только бедра, ягодицы и ноги, но также спину, живот, руки, плечи.

В горизонтальных моделях педали находятся почти под рулем, а сиденье отдалено. Человек на таком тренажере находится в полулежачем положении, что минимизирует нагрузку на суставы и позвоночник. Однако акцент тренировки делают именно на нижней части тела.

За часовое занятие расходуется от 400 до 600 калорий.

Гребные тренажеры

Популярность гребных тренажеров объясняется просто: тренировки позволяют гармонично натренировать не только нижнюю, но и верхнюю часть тела, но при этом суставы почти не нагружаются. Это достигается за счет положения пользователя на тренажере и выполняемых им движений: они напоминают греблю – отсюда и название спортивного оборудования.

Всего за 1 час занятий можно сжечь от 600 до 800 ккал – это самый высокий показатель среди кардиотренажеров.

Есть у оборудования и минусы. Во-первых, оно довольно крупное, поэтому требует много пространства. Во-вторых, оборудование стоит в разы больше других устройств для кардио.

Эллипсоиды

Эллипсоиды (орбитреки) оснащены двумя платформами для ног: в процессе занятий ноги выполняют движения, которые напоминают ходьбу, катание на лыжах и кручение педалей велосипеда.

Тренировки позволяют проработать почти все мышцы: ноги, ягодицы, берда, спину, пресс, руки, грудь, плечи. При этом нагрузка распределяется равномерно, а значит, Вы получите красивое, гармонично натренированное тело.

Не отстают орбитреки и по числу расходуемых калорий: за часовую тренировку сжигается от 500 до 800 ккал.

На эллипсоидах, как правило, можно заниматься тем людям, кому противопоказаны тренировки на велотренажерах или на беговых дорожках. Но учтите, что такое оборудование требует много места.

Какой кардиотренажер самый эффективный для похудения?

Если учитывать нагружаемые мышцы и расход калорий, то безусловным лидером станет гребной тренажер (от 600 до 800 ккал).

Вторую позицию занимает эллипсоид (от 500 до 800 ккал).

Далее следует беговая дорожка (до 600 ккал) и велотренажер (до 600 калорий).

Эти тренажеры не только задействуют нижнюю часть тела, но также хорошо прокачивают верхнюю часть.

Однако стоит учитывать и другие факторы. Например, из-за высокой ударной нагрузки на суставы вертикальные велотренажеры и беговые дорожки не подходят людям с больными суставами, с заболеваниями позвоночника. Гребной тренажер и эллипсоид нагружают суставы меньше, но занимают много места.;

В интернет-магазине спортивного оборудования GetActive.tu можно купить кардиотренажеры для дома. В каталоге представлены спортивные товары известных брендов, и качественные товары для активного отдыха.

Стоимость: 800,00руб.