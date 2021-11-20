Какое платье выбрать женщинам с большими размерами одежды

Новый год, корпоративная вечеринка или свадьба лучшей подруги – прекрасные поводы для покупки нового вечернего платья. К сожалению, женщины plus size не всегда радуются предстоящим событиям. Многие бренды одежды забывают о больших размерах и сосредотачиваются на массовом производстве стандартных изделий. Как приобрести платье, идеально подходящее для более пухлой фигуры?

Найдите хорошего дизайнера

Не лишний вес служит причиной того, что женщины plus size не могут найти для себя подходящую модель. В большинстве случаев это вина дизайнера, который не в состоянии создать творение с учетом особенностей фигуры пушистой дамы, а ведь таких людей очень много. У каждой женщины немного разное телосложение, поэтому для того, чтобы платье сидело идеально, лучше всего выбрать пошив на заказ или купить готовую модель, а потом сделать несколько корректировок. Коктейльные платья больших размеров, купленные у профессионала – это гарантия высокого качества. Худшее из возможных решений – покупка вещей на рынке. В большинстве случаев вы будете неприятно удивлены не только неправильным размером, но и низким качеством тканей.

Длинный или короткий

Многие женщины задают себе этот вопрос, когда ищут наряды для вечеринки. Черные платья больших размеров до пола, которые имеют облегающий верх и немного более свободный низ, лучше всего смотрятся на моделях plus size. Но все зависит от вашей фигуры, поэтому лучшим решением будет примерить несколько моделей. Многие пушистые женщины прячут свое тело под слоями ткани, но это худшее, что вы можете сделать. Вечерние платья из плотной ткани, которые доходят до земли и имеют длинные рукава, обычно утяжеляют всю фигуру. Женщины размера Plus size не должны бояться воздушных тканей и кружев, если они представлены в виде идеально продуманного творения.

Какой цвет выбрать

Большое значение имеет не только тип материала, но и его оттенок. Это миф, что пушистые женщины должны одеваться в черное. Этот цвет не всегда делает фигуру стройнее. Наоборот, иногда она также подчеркивает недостатки. Желтые платья больших размеров выглядят элегантно, обладательница такого наряда всегда будет в центре внимания. Теперь полные женщины выбирают более выразительные цвета, такие как красный, бутылочно-зеленый или васильковый. Даже бежевый или белый цвет может выглядеть хорошо, если фасон идеально подобран к фигуре. Как уже говорилось ранее, хороший дизайнер может создать платье для любой фигуры.