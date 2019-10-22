Какое оборудование используют для УЗИ: виды и особенности

Роль ультразвуковых исследований в медицине очень велика. Появление соответствующей техники позволило вывести диагностику на другой уровень и сделать лечение заболеваний гораздо эффективнее. Именно по этой причине в любом медицинском учреждении должно присутствовать оборудование для УЗИ.

Сегодня используются ультразвуковые системы, которые имеют характеристики куда лучше, чем устаревшая техника прошлого века и позволяют диагностировать на начальном этапе самые разные патологии. Узнать подробнее о таких устройствах можно на https://rh.ua/ru/uzd-aparati/toshiba-ru/, тут предлагается оборудование для УЗИ от фирмы Toshiba.

Какое бывает оборудование для УЗИ

Вся техника подразделяется на несколько разновидностей – в зависимости от принципа работы и назначения.

УЗИ-сканеры. Назначение – получать двухмерную черно-белую картинку того или иного органа.

Сканеры с допплером. Специалисты называют такую технику дуплексными приборами. Более функциональны, чем предыдущий вид и позволяют узнать скорость кровотока.

Аппараты с допплеровским картированием. Такие имеют максимум опций.

Также есть специализированное оборудование – эхоэнцефалоскопы, фетальные мониторы и прочее. Каждый прибор предназначается для узкой диагностики. К примеру, с помощью фетальных мониторов проводится измерение частоты сердечных сокращений ребенка, находящегося в животе матери.

Разновидности датчиков УЗИ

На рынке представлено большое число разных датчиков, которые делятся на следующие виды:

Линейные. Высокая частота позволяет получить качественную картинку, вот только предельная глубина сканирования ограничена – не более 11 см. Такая техника широко используется в процессе диагностики состояния нервов, сосудов, мышц и прочего.

Конвексные. Рабочая частота меньше, чем у линейных. Это дало возможность повысить глубину сканирования до 25 см. По этой причине используются для изучения органов малого таза, брюшной полости и прочих, расположенных довольно глубоко.

Секторные. Такие датчики обычно используются для визуализации органов, находящихся глубоко, в тех ситуациях, когда требуется изучить небольшую область тела.

Узнать больше об оборудовании для УЗИ можно на rh.ua, где представлена подробная информация о такой технике. Ультразвуковое обследование проходит для человека практически бесследно – применение таких сканеров абсолютно безвредно.