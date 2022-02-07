Какие выбрать рессоры на УАЗ

Данный узел является незаменимой частью системы подвески. Все мы знаем, что автомобили УАЗ активно эксплуатируются в условиях бездорожья, так вот рессоры как раз и предназначены для обеспечения плавности хода, снижения толчков и ударов. Вместе с амортизаторами они выполняют гашение колебаний, которые возникают на углубленных ямах. Поэтому выбор рессор – достаточно важный момент. От правильного подбора зависит не только удобство езды, но и срок эксплуатации элементов авто, испытывающих во время езды механические воздействия.

Особенности устройства

В УАЗ используются рессоры многолистового типа. Они изготавливаются штамповочным методом из углеродистых сталей. Чтобы каждый лист был максимально прочным его подвергают дробеструйной обработке. Если рассматривать наиболее популярную модель – УАЗ 469 – то крепление в кронштейнах является подвижным.

Каждая из рессор фиксируется стальным пальцем, который смазывается Литолом с помощью масленки. В УАЗ 469 подвеска «собрана» из четырех продолговатых элементов полуэллиптической формы. Две передних и две задних рессоры работают совместно с телескопическими амортизаторами.

Необходимость в выборе рессор возникает чаще всего по причине износа листов и наконечников крепления. Чтобы наконечники медленнее изнашивались, они оснащаются полиуретановыми или резиновыми втулками.

Оптимальнее всего выбирать рессоры заводского изготовления. Их можно отличить по следующим признакам. Передняя рессора состоит из восьми отдельных листов, первые два из которых имеют утолщение до 7 мм. Толщина всех других листов – 6 мм. Длина составляет 1100 мм, а ширина – 55 мм. При установке вся эта «стопка» листов стягивается хомутами и болтами, во избежание смещения в бок.

Выбирая заднюю рессору необходимо обращать внимание на то, что собирается она либо из девяти (военный вариант), либо из семи (гражданский вариант) листов толщиной 7 мм каждый. Длина – 1250 мм.

Бренды и другие нюансы

Важно отметить, что модели отечественного производства достаточно быстро начинают деформироваться, покрываются трещинами и сколами. Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя, некоторые автолюбители выполняют прокатку листов по наковальне. Также конструкцию можно усилить за счет добавления еще одного листа.

Многих автовладельцев не устраивает тот факт, что рессоры отечественного изготовления слишком быстро выходят из строя. Поэтому есть смысл выбрать более дорогие аналоги зарубежных производителей, например японский Airman или австралийский Touch Dog.

В целом все рессоры на УАЗ являются универсальными, а потому и взаимозаменяемыми. Существуют только небольшие различия в количестве листов (что влияет на показатели грузоподъемности) и геометрических размерах. Например, 4-листовые модели для Пикапа или Карго вполне подойдут для Патриота и Хантера. К тому же, такая модификация позволяет повысить грузоподъемность приблизительно на 200 кг.

Если продолжить тему брендов, то определенной популярностью пользуются изделия чусовского завода. Отличить их можно по наличию характерной наклейки и маркировки на хомуте. Чтобы не нарваться на подделку, следует обращать внимание также на штрих-код, номер, клеймо ОТК и знак ГОСТ.

Каждая из моделей имеет собственную маркировку, а значит и определенный набор технических характеристик. При выборе необходимо учитывать следующие параметры:

контрольная нагрузка;

общая масса;

высота пакета;

марка стали.

Подытоживая можно сказать, что если вы хотите выбрать действительно качественные рессоры, которые прослужат много лет, то отдавайте предпочтение более дорогим изделиям из качественного металла.