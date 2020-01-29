Какие преимущества имеют защищенные телефоны Sigma

Мобильные устройства для экстремальных условий эксплуатации – это узкоспециализированная ниша, которую решились развивать немногие компании-производители. Еще реже производителям удается соблюсти баланс между защищенностью устройства, качеством и стоимостью. Среди современных экстремальных устройств защищенные телефоны Sigma, представленные на сайте https://sigmamobile.net/ru/products/zahishheni-telefoni, по цене считаются одними из самых доступных. Новичок этого сегмента – телефон Sigma – получил такой баланс характеристик.

Как отличить защищенный сотовый от обычного

Существует международный стандарт IP, по которому определяется степень защиты оболочки электронных гаджетов. Он отображен в характеристиках устройства. После аббревиатуры IP ставится двузначный код, который свидетельствует об уровне защиты: первая цифра кода обозначает защиту от пыли и физического воздействия, а вторая – уровень водонепроницаемости. Чем выше цифры в коде, тем надежнее электронная начинка устройства ограждена от внешнего воздействия. Если в коде есть цифра 0, это значит, что защиты по одному из параметров нет.

Большинство моделей из линейки мобильных телефонов Sigma обладают высочайшим классом защиты IP67-68, что в совокупности с емкой батареей ставит их в один разряд с телефонами для профессиональных потребностей. Эти устройства подойдут для экстремального туризма, охоты или работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Как защищен телефон

Некоторые смартфоны Sigma сохраняют работоспособность в течение получаса даже при погружении в воду на глубину до 1 м. Стекло и электронная начинка выдерживают удары и падения с высоты несколько метров.

GSM телефоны «Сигма» защищены от пыли и влаги. Также они оснащены качественным противоударным стеклом, которое делает их еще более надежными.

Телефоны и смартфоны этого производителя имеют стандартный набор функций на все случаи жизни:

качественно защищенная камера с возможностью съемки фото и видео;

функция Dual-Sim;

будильник, калькулятор, конвертеры.

Предполагается наличие OS Android с возможностью установки дополнительных программ. Данная техника в настоящее время пользуется большим спросом. Если вы заинтересованы в ее покупке, обращайтесь в интернет-магазин. Он вам предложит приобретение данной продукции на выгодных условиях.