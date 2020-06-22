Какие ортопедические матрасы лучшие друзья для нашей спины

Очевидно, что полноценный сон напрямую зависит от качества матраса. Организация спального места – крайне ответственный процесс, которому следует уделить особо пристальное внимание. В данном вопросе возможны варианты:

покупка дорогой функциональной кровати и комплектация ее обычным матрасом;

выбор равноценно качественных мебели и матраса.

Последний вариант гораздо более выигрышный, ведь даже самая качественная кровать практически бесполезна в случае ее комплектации сомнительным матрасом.

Разновидности ортопедических матрасов

Современные матрасные изделия различаются по типу несущего основания на пружинные и беспружинные. Матрасы могут оснащаться пружинными блоками зависимого и независимого типов, последний – более предпочтительный. Независимые блоки принимают на себя нагрузку, равномерно распределяя ее по периметру спальной поверхности. Данная система имеет ряд преимуществ перед зависимым блоком:

эффективно поддерживает позвоночник в анатомически правильном положении;

подходит супружеским парам с большой разницей в весе;

обладает анатомическими свойствами;

предупреждает развитие заболеваний опорно-двигательной системы;

нормализует кровообращение;

снимает мышечную усталость.

Независимые системы имеют несколько незначительных минусов:

высокая чувствительность к колебаниям нагрузок: детям на таких матрасах прыгать точно не стоит;

еврокаркас не очень устойчив, в связи с чем производители не рекомендуют часто сидеть на краю матраса;

чтобы изделие прослужило как можно дольше, необходимо переворачивать матрас время от времени.

Пружинные системы зависимого типа не обладают выдающимися эксплуатационными свойствами и не очень долговечны. По большому счету, их с трудом можно назвать ортопедическими – они вполне удобны, но не способны обеспечить лечебно-профилактического эффекта. Единственным очевидным плюсом таких матрасов является их доступная цена.

Беспружинные ортопедические матрасы – дорогостоящее, но всегда выигрышное решение. Данные изделия могут быть представлены в виде настилов или цельных блоков, выполненных из слоев наполнителей. Такие матрасы не пружинят, обладают выраженной ортопедичностью, обеспечивают точечную поддержку тела пользователя. Как правило, беспружинные матрасы служат не менее 10 лет, в случае с наиболее качественными моделями – более 15 лет.

Материалы наполнения

Самое главное при выборе матраса – убедиться в высоком качестве и безопасности его материалов, из которых он изготовлен. Именитые производители строго контролируют качество сырья и гарантируют его экологическую чистоту. Обладателям чувствительной кожи и людям, имеющим аллергические заболевания, следует исключить матрасы из натуральной шерсти, хлопка и войлока, так как они могут накапливать пыль. Лучше выбирать матрасы из гипоаллергенных материалов. Безопасное решение – покупка матраса из пенополиуретана.

Чехол для матраса

При выборе наполнителя для матраса следует также обратить внимание на качество обивки изделия. Желательно, чтобы матрас был обтянут жаккардовой, хлопковой тканью, либо чехлом из бамбукового волокна. Настоятельно рекомендуем выбирать модели со съемным чехлом: за такими изделиями намного проще ухаживать. Качественные чехлы поддаются ручной и машинной стирке, но в отдельных случаях допускают только химчистку. Информацию об уходе за чехлом следует искать в инструкции по эксплуатации изделия.

Уровень жесткости матраса

Людям преклонного возраста следует выбирать как можно более мягкие ортопедические матрасы. Детям возрастом до трех лет рекомендованы жесткие беспружинные постели с наполнением из койры кокоса, способствующие правильному формированию позвоночного столба. Также жесткие модели показаны людям весом от 90 кг.

Наиболее практичный выбор – покупка двустороннего матраса с разной степенью жесткости. Чтобы отрегулировать ортопедический эффект, достаточно просто перевернуть матрас на другую сторону.

Размеры матраса

Очень важно определить нужные параметры изделия по ширине, длине. Помните: матрас должен идеально подходить вашей кровати, не оставляя зазоров. В противном случае отдых на такой постели вряд ли окажется поистине комфортным.

Если вы не успели обзавестись кроватью, достаточно ориентироваться на стандартные размеры. Согласно общепринятой размерной сетке, ширина матраса составляет не менее 70 см из расчета на спальное место, длина должна превосходить рост пользователя на 20 см.

Стоимость ортопедического матраса

Угадать качество матраса по сумме, указанной на ценнике, не получится. Многие производители выпускают целые линейки качественных матрасных изделий эконом-класса, а также модели среднеценового сегмента, способные составить конкуренцию премиальным собратьям. Самое главное – убедиться в экологической чистоте и безопасности материалов изготовления. Большое значение имеет тип несущей системы матраса: лучше выбирать беспружинные модели, либо изделия на независимых пружинных блоках.

Источник интернет магазин матрасов magdek.com.ua