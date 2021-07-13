Нетрадиционная медицина: какие методы лечения используют члены королевской семьи

Гомеопатия – самый распространенный способ лечения

Королевская семья не всегда следует принципам доказательной медицины, известны случаи, когда они выбирали довольно спорные методы лечения.

Меган Маркл

Несмотря на разногласия с королевской семьей, есть кое-что, что их объединяет. Это любовь Меган к гомеопатии. Она неоднократно была замечена, посещая гомеопатические аптеки. Кроме этого, Маркл одобряет рейки – это метод нетрадиционной медицины, подразумевающий “исцеление ладонями”. С помощью реек можно избавиться как от душевных заболеваний, так и от физической боли.

Королева Елизавета II

Елизавета тоже поддерживает гомеопатическое лечение. Например, ее отец – король Георг IV принимал гомеопатические горошины, когда боролся с заиканием.

Известно, что в списке средств, которые находятся в арсенале королевской семьи есть гомеопатические препараты от пищевых отравлений, укачиваний и проблем с пищеварением.

Принц Филипп

Его отношение к гомеопатии было скептическим, однако в течение многих лет он носил на руке медный браслет, который должен был облегчить симптомы артрита.

При этом обычной медициной принц Филипп тоже не пренебрегал. Несмотря на то, что он переболел коронавирусом, в феврале он прошел курс вакцинации и призывал остальных британцев последовать его примеру.

Анастасия Рамон

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