Какие бывают тени для глаз и когда их использовать

Качественные тени для век – половина успеха при создании идеального макияжа. Они помогут сделать взгляд более выразительным и глубоким, акцентируют естественный цвет глаз и подчеркнут их форму. Однако перед тем как делать мейк-ап, следует разобраться, какие бывают тени для век и как следует их наносить.

Разновидности теней

Принято выделять следующие виды теней для глаз:

Сухие – наиболее популярный и практичный вариант. По текстуре они напоминают пудру. Производители выпускают рассыпчатые, компактные и прессованные тени. Они экономичны при нанесении, легко тушуются и распределяются на веке. Используя специальную кисточку, можно уменьшить расход. Жидкие – ложатся на веко равномерным слоем, образуя тонкую пленку. Содержат в составе растительный воск, поэтому комфортны в применении и не сушат кожу. Стойкие и насыщенные. Это отличный выбор для вечернего макияжа, так как они добавляют блеска и сияния взгляду. Они быстро сохнут, поэтому растушевать их нужно сразу же после нанесения. Кремовые – имеют консистенцию средней плотности, ложатся на веко плотным слоем. В средства входят масла, цезерин, красящие компоненты. Подходят для кожи сухого типа, нпри жирном типе они ложатся неровно и забиваются в складки века. Распределять их следует подушечками пальцев.

Помимо этого следует рассмотреть какие бывают тени для глаз по текстуре:

Матовые – базовые тени, способные придать взгляду выразительности, скорректировать форму глаз, выполнить мейк-ап со сложными переходами. Насыщенные цвета выглядят ярко и естественно. Они универсальны и должны быть в косметичке каждой девушки. Мерцающие или блестящие – имеют лёгкий сатиновый блеск или содержат сверкающие частички. Такие средства наносят для создания бликов в вечернем макияже. Визажисты советуют распределить немного теней под бровью и во внутреннем уголке глаза. Сатиновые – промежуточный вариант между матовыми и мерцающими. Благодаря умеренному блеску подходят на каждый день.

Многие современные производители предлагают специальные палетки, в которых гармонично подобраны оттенки. Это очень удобно, поскольку можно легко выполнить любой макияж: повседневный, вечерний или для фотосессии.

Рекомендации по использованию

Перед нанесением теней используйте праймер, тогда они не будут скатываться и осыпаться. Кожа должна быть очищенной и увлажненной. При соблюдении этих простых правил ваш макияж получится стойким и аккуратным.

Важным этапом макияжа является выбор оттенков теней – они должны соответствовать ситуации. Так, натуральные приглушенные тона будут уместны для дневного или делового мейк-апа, а для вечернего следует подбирать более яркие и насыщенные цвета. Оттенок теней должен гармонировать с цветом ваших глаз. Светлые тона обычно используются в качестве основы, а более пигментированные – для расстановки акцентов. Достаточно сочетания из 2-3 цветов, чтобы выглядеть эффектно.

Профессиональные визажисты выполняют макияж глаз только кистью, этот инструмент может иметь различные размеры и форму:

большая – подходит для светлых, базовых оттенков;

средняя – помогает выделить тёмным цветом определённые участки;

маленькая – прекрасный помощник в растушёвке.

Некоторые виды теней для макияжа используются как подводка, но тогда вам понадобится специальная кисть со скошенным краем. Слегка увлажнив ворс, вы сделаете тон более насыщенным и добьётесь лучшей стойкости.

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