Какие бывают пятиступенчатые фильтры очистки воды?

Пятиступенчатый фильтр обратного осмоса – наиболее распространенное на сегодня решение для очистки воды. Имеет оптимальное количество картриджей, за счет чего отличается максимально возможной на сегодня эффективностью – до 99,8% примесей (согласно заявлениям производителей). Также прост в обслуживании, поскольку любой расходник можно поменять отдельно от других.

Основные разновидности пятиступенчатых фильтров

В ассортиментной линейке любого производителя есть, как правило, 3 ценовых категории:

бюджетная;

средняя;

премиум.

Помимо цены модели отличаются между собой по комплектации, эффективности и другим нюансам.

Например, бюджетный фильтр обратного осмоса 5 ступеней – простое решение без дополнительных бонусов. Имеет стандартный набор из 5 картриджей и гарантию от 12 месяцев. В комплектацию может входить пластиковый кронштейн и недорогой кран для подачи очищенной воды.

Пятиступенчатый фильтр средней ценовой категории – https://www.aquanova.com.ua/reverse-osmosis-systems/stupeney-filtrasii_5/ .Комплектуется улучшенным набором картриджей. Они обеспечивают более эффективную очистку и могут, к примеру, иметь увеличенный ресурс по хлору. Также в комплекте идет более надежный металлический кронштейн (вместо пластикового) и стильный кран для подачи очищенной воды. Помимо стандартной гарантии на 12 месяцев покупатель получает еще дополнительную гарантию на такой же срок (т.е. на 2 года в сумме).

Фильтр для воды 5 ступеней премиум-класса комплектуется самыми эффективными картриджами и производительной мембраной. Обычно в комплекте с ним идет специальный кронштейн, позволяющий смонтировать устройство в любом положении (вертикально или горизонтально). Дополнительная гарантия здесь уже составляет 24 месяца, и всего в сумме получается 3 года.

Понятно, что стоимость каждого решения кардинально отличается. Нужны ли вам все эти дополнительные бонусы (улучшенные картриджи, производительная мембрана, дополнительная гарантия) и готовы ли вы за них платить – это уже решайте сами.

В принципе, по эффективности очистки воды все фильтры примерно одинаковы. Разница заключается лишь в ресурсе картриджей и, соответственно, расходах на их замену.

Фильтры для воды 5 ступеней вместе с помпой: в чем разница?

Также помимо стандартных решений многие производители выпускают модели с насосом (помпой). От своих собратьев они вообще ничем не отличаются за исключением одного момента.

Дело в том, что для стабильной работы фильтра требуется оптимальное давление в водопроводе – 3-6 атмосфер. Если оно ниже – устройство не сможет полноценно работать. Для этого и покупают обратный осмос 5 ступеней с насосом. Понятно, что он стоит дороже, зато сможет полноценно работать, даже при низком давлении в водопроводе.