Какие Apple Watch выбрать в 2021 году

Если у вас флагман компании Apple и вы думаете купить смарт-часы — эта статья для вас.

Актуальными в 2021 году остаются все серии начиная с третьей. Однако к покупке в 2021 мы рекомендуем последнюю вышедшую версию — Apple Watch Series 7. Она имеет множество преимуществ над предшественниками:

увеличенная площадь дисплея, которая позволяет комфортнее пользоваться гаджетом;

больше доступных приложений и функций здоровья;

увеличилось количество датчиков, которые помогут отслеживать спортивные показатели;

быстрая зарядка, которая позволяет восполнять ресурс батареи до 33% быстрее;

новые крутые цвета на любой вкус;

прочность корпуса выше чем на предыдущих поколениях.

Рассмотрим подробнее почему стоит выбрать именно Apple Watch 7.

Завораживающий внешний вид

Новинка смотрится эстетичнее за счет уменьшенных рамок. Корпус получил пять невероятных цветов: (Product)Red, Green, Blue, Starlight и Midnight. Новые цвета выглядят невероятно стильно и точно найдут путь к вашему сердцу.

Несмотря на минималистичный стиль и маленький размер, материалы корпуса стали прочнее в новом поколении часов. Стекло на передней панели стало толще в половину. Также устройство было оснащено инновационной защитой от пыли и воды.

Внешний вид гаджета дополнят оригинальные ремешки разных цветов из лучших материалов.

Действительно большой дисплей

Дисплей устройства обеспечивает больше площади для просмотра. Диагональ экрана увеличилась всего на один миллиметр, зато площадь дисплея увеличилась на двадцать процентов по сравнению с SE.

Использование часов стало ощутимо комфортнее в связи с увеличением дисплея. Теперь на экране помещается больше информации, стало возможно общаться в мессенджерах.

Новые функции здоровья

В последней версии часов Эпл стало доступно отслеживание уровня кислорода в крови. Это особенно полезная функция в условиях коронавирусной пандемии. Низкий уровень будет сигнализировать о том, что стоит срочно обратиться к врачу.

Также стала доступна электрокардиография, которая поможет следить за состоянием здоровья своей сердечной системы.

Помимо новых функций осуществлять контроль за здоровьем помогут старые. Часы уведомят о слишком высоком пульсе, вызовут скорую, если вы сильно упадете и сообщат о частоте сердечного ритма.

Итог

Из актуальных серий часов компании модель Эпл Вотч 7 является самой лучшей. Линейка получила удобный увеличенный дисплей, пять крутых цветов, самую прочную конструкцию, быструю зарядку и много других крутых фишек.

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