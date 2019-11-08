Какие 5 альтернатив Telegram получили распространение

В настоящее время нужно всегда оставаться на связи с разными людьми. Это особенно важно для предпринимателей, которые ориентированы на получение прибыли с продаж. Стоит отметить, что сейчас предлагаются разнообразные социальные программы для эффективного общения с различными людьми. Именно по этой причине можно ориентироваться на возможность использования программ, которые отличаются высоким уровнем функциональности и тщательно продуманным интерфейсом. При этом на сайте https://agilie.com/en/services/messaging-apps можно заказать функциональные приложения, идеально подходящие для успешного использования.

Основные приложения, являющиеся аналогами популярной программы Telegram:

Viber. Данный мессенджер завоевал высокую популярность. Его характеризует разнообразие каналов, наличие секретных чатов, красивых стикеров. К тому же интерфейс является приятным и хорошо продуманным. Для коммуникации можно воспользоваться сообщениями и звонками, а также звонками в формате видео. Также можно отправлять разнообразные документы и даже делиться геолокацией;

WhatsApp Messenger. Данный мессенджер пользуется особенной популярностью. Пользователям предоставляется возможность успешного ведения переписки, отправления видео и фотографий, записи голосовых сообщений. Функционал является стандартным, поэтому можно общаться с помощью голосовых звонков и текстовых сообщений. Разработчики стараются активно и успешно развивать предлагаемое приложение;

Facebook Messenger. Данный мессенджер получил широкое распространение. Предполагается возможность воспользоваться групповыми чатами, звонками в формате видео, многочисленными наклейками. При этом предлагается лайт-версия, которая меньше грузит мобильный телефон;

Threema. Приложение является уникальным. Предполагается возможность шифрования различного контента: текстовых файлов, изображений, статусов. В результате обеспечивается высокий уровень конфиденциальности предоставляемых сведений;

TamTam. Приложению исполнился всего лишь год. При этом оно уже пользуется высоким уровнем популярности благодаря возможности подключения к разным каналам, совершению звонков вместе со своими близкими людьми, обмену файлами.

Разнообразие приложений может быть оценено по достоинству многими людьми. Если вы заинтересованы в эффективном общении, примите во внимание предоставленную нами информацию.