Какая зимняя спецодежда сейчас предлагается

Обеспечение отдельных групп работников специальной одеждой – это обязанность любого работодателя. При этом важно понимать, что зимняя рабочая одежда должна отвечать определенным критериям. Именно поэтому в данном вопросе стоит разобраться более подробно, чтобы обеспечить сотрудников своей организации всем необходимым.

Общие правила обеспечения работника спецодеждой

Как мы знаем, спецодежду выдают для специалистов, которые работают в сферах, связанных с вредными и опасными условиями. Еще она необходима строителям, работникам дорожных служб, коммунальных предприятий и т.д.

Зимняя спецодежда должна соответствовать универсальным требованиям, предъявляемым к данной продукции. Она должна отличаться прочностью, удобством, хорошим согревающим эффектом, ведь люди могут проводить немало времени на улицу. Так что не стоит игнорировать требование относительно того, что спецформа должна быть утепленной и морозостойкой.

Конечно, необходимо учитывать специфику профессиональной деятельности. В зависимости от вида работ и климатических условий будет определяться вид утеплителя, ткань для пошива.

В нашей стране зимняя спецодежда должна быть рассчитана на неблагоприятные погодные условия, серьезные температурные нагрузки. Ее функции – обеспечение защиты работников не только от мороза, но и ветра, дождя (водоотталкивающее покрытие).

Как подобрать оптимальный вариант

При пошиве спецодежды возможно использование самых новых материалов и специальных наполнений, то есть холофайбера. Часто применяется полиэфирное покрытие или подложки из дышащей мембраны.

Особенности вариантов:

Холофайбер. Может использоваться в качестве утеплителя спецодежды. Данный материал обладает хорошими согревающими свойствами. Именно поэтому он пользуется довольно большим спросом.

Синтетическая мембрана. Микропоры ее внешней структуры позволяют отрегулировать потоотделение. Он не будет задерживаться на одежде, что не вызывает неудобств рабочих на производстве.

При необходимости вы можете заказать спецодежду для рабочих с логотипом своей компании, чтобы сделать ее более узнаваемой. Однако в любом случае при покупке обращайте внимание на материал изготовления. Он должен быть прочным и простым в уходе. Тогда спецодежда прослужит максимально продолжительное время своему владельцу. Для покупки обращайтесь в компанию с положительной репутацией.